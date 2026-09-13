Nicușor Dan s-a întâlnit cu Friedrich Merz la Summitul European pentru Regiunea Arctică

Cei doi au discutat despre securitatea pe flancul estic al NATO, cooperarea în industria de apărare și viitorul buget al Uniunii Europene.

Nicușor Dan a transmis, duminică, pe X, că întâlnirea a reconfirmat „parteneriatul solid” dintre România și Germania.

În cadrul discuțiilor, președintele României a subliniat necesitatea consolidării flancului estic al NATO în fața amenințărilor Rusiei, inclusiv a incursiunilor cu drone în spațiul aerian al statelor aliate. Cei doi oficiali au discutat și despre posibilitatea dezvoltării cooperării româno-germane în industria de apărare.

Un alt subiect abordat a fost viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene. Nicușor Dan a arătat că România susține un buget european ambițios, cu o politică de coeziune puternică și finanțare adecvată pentru agricultură.

Președintele a subliniat, de asemenea, că parcursul european al Republicii Moldova reprezintă o prioritate pentru România și a pledat pentru sprijin ferm pentru avansarea procesului de aderare, inclusiv prin deschiderea la timp a tuturor clusterelor de negociere.

Nicușor Dan participă duminică și luni, la Rovaniemi, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice.