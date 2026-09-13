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Nicușor Dan s-a întâlnit cu Friedrich Merz la Summitul European pentru Regiunea Arctică

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, la Rovaniemi, în Finlanda, în marja Summitului European dedicat Regiunii Arctice.
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Andrei Rachieru
13 sept. 2026, 20:04, Politic
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Cei doi au discutat despre securitatea pe flancul estic al NATO, cooperarea în industria de apărare și viitorul buget al Uniunii Europene.

Nicușor Dan a transmis, duminică, pe X, că întâlnirea a reconfirmat „parteneriatul solid” dintre România și Germania.

În cadrul discuțiilor, președintele României a subliniat necesitatea consolidării flancului estic al NATO în fața amenințărilor Rusiei, inclusiv a incursiunilor cu drone în spațiul aerian al statelor aliate. Cei doi oficiali au discutat și despre posibilitatea dezvoltării cooperării româno-germane în industria de apărare.

Un alt subiect abordat a fost viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene. Nicușor Dan a arătat că România susține un buget european ambițios, cu o politică de coeziune puternică și finanțare adecvată pentru agricultură.

Președintele a subliniat, de asemenea, că parcursul european al Republicii Moldova reprezintă o prioritate pentru România și a pledat pentru sprijin ferm pentru avansarea procesului de aderare, inclusiv prin deschiderea la timp a tuturor clusterelor de negociere.

Nicușor Dan participă duminică și luni, la Rovaniemi, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice.

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