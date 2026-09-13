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VIDEO | Vlad Șendroiu, unul dintre cei mai tineri parlamentari, între milionul de euro și politicienii pe care i-ar evita în vacanță

Lipsa de încredere a românilor că lucrurile se mai pot schimba, cum poți ajunge în Parlament și tinerii pe care clasa politică îi înțelege prea puțin sunt unele dintre temele abordate de Vlad Șendroiu în Ping Pong Mediafax. Deputatul USR vorbește și despre regulile încălcate în Parlament, educație, plecarea tinerilor din România și responsabilitatea politicienilor.
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Iñaki Bratosin
13 sept. 2026, 11:52, Politic
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Vlad-Ioan Șendroiu, deputat USR de Timiș și inginer software, absolvent de Automatică și Calculatoare la Timișoara, răspunde în stilul rapid al formatului Ping Pong Mediafax la întrebări despre politică, bani, Parlament, generația sa și propriile obiceiuri. Unele răspunsuri sunt serioase, altele vin cu o doză de ironie, iar deputatul nu se ferește nici de întrebările despre colegii din alte partide.

PSD, „ispitit” de AUR

Întrebat cum ar arăta politica românească dacă ar fi un reality show, Șendroiu alege chiar „Insula Iubirii” și spune că, în această variantă, PSD-ul ar fi căzut în ispita celor de la AUR în ultimele luni, făcând referire la evoluțiile din Parlament.

Parlamentul, transformat în aplicație

Ca inginer software, politicianul USR primește și o întrebare pe terenul său. Dacă Parlamentul ar fi o aplicație, ar șterge panoul de control al administratorului, despre care consideră că poate deveni o sursă de abuz. Pentru el, problema nu este lipsa regulilor, ci faptul că cei care au puterea nu le respectă întotdeauna.

Un milion de euro pentru investiții

Dacă ar primi un milion de euro câștigați în mod onest, deputatul spune că ar investi banii și ar pregăti inclusiv un portofoliu pentru viitorii săi copii. În schimb, când vine vorba despre propria persoană, recunoaște o slăbiciune mult mai banală, nu este foarte punctual și spune frecvent „ajung imediat”, chiar dacă ajunge mai târziu.

Critica pe care o cere de la prieteni

Deputatul spune că le-a cerut celor apropiați să îi atragă atenția atunci când greșește sau când implicarea în politică îi schimbă felul în care vede realitatea. Consideră că un politician are nevoie de critică, dar și de oameni care să îl asculte. Când nu mai este ascultat, devine, în opinia sa, irelevant.

„De partea bună a istoriei”

La final, Șendroiu spune că și-ar dori ca, dincolo de funcția de parlamentar, să rămână imaginea unui om care a încercat să fie „de partea bună a istoriei”, a muncit și a încercat să facă lucrurile cât mai bine.

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