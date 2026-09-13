Imaginile care nu s-au văzut de la nunta lui Nazare. Cine a fost alături de ministru la petrecere

Alexandru Nazare, ministru interimar al Finanțelor, s-a căsătorit sâmbătă, 12 septembrie, la București, cu cântăreața de muzică populară Maria Mihali. La nuntă au venit invitați de seamă din politică, de la șeful statului, Nicușor Dan, până la nașul cuplului, ministrul Economiei și al Finanțelor din Grecia, Kyriakos Pierrakakis.

Ministrul Finanțelor a transmis și un mesaj de mulțumire, pe Facebook, duminică dimineață.

Foștii miniștri PSD, invitați la nunta lui Nazare

Mirii nu au fost primii care și-au făcut apariția la restaurantul din nordul Capitalei. Înaintea lor au ajuns deja Stelian Bujduveanu, fostul viceprimar PNL al Bucureștiului, și Stelian Nistor, președintele Conferinței Mondiale a Ritului Scoțian.

Nazare nu a ținut cont de culoarea politică atunci când a conceput lista de invitați pentru nuntă. La petrecere au participat și foștii săi colegi de guvernare, de la PSD. Primul care și-a făcut apariția dintre aceștia a fost Florin Manole, fostul ministru al Muncii, alături de soția sa.

Colegii din PNL și USR, alături de Nazare în ziua cea mare

Au mai venit apoi invitați din USR și din PNL. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a venit și el cu soția sa. Și colegii de partid ai lui Alexandru Nazare au participat la nuntă. Lucian Blaga și Daniel Fenechiu, parlamentari PNL, i-au fost alături ministrului în ziua cea mare.

Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au fost surpriza serii. Cuplul prezidențial le-a adus mirilor un buchet de flori.

La nuntă le-a cântat Marcel Pavel, care a spus la intrare că va interpreta și melodia lui celebră, „Frumoasa mea”.

De la nuntă au lipsit însă atât Sorin Grindeanu, cât și Ilie Bolojan, președintele PNL.