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Nicușor Dan, discuții despre viitorul Guvern la nunta lui Nazare. Cine va „năși” executivul: „Am făcut și puțină politică” | GALERIE FOTO

Nicușor Dan a discutat sâmbătă seară, la nunta lui Alexandru Nazare, ministru interimar al Finanțelor, despre cine va face parte din viitorul Guvern. În această perioadă se încearcă conturarea unui executiv cu puteri depline, dar și găsirea unei majorități parlamentare care să-l susțină.
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Coralia Frigea
13 sept. 2026, 10:41, Politic
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Nicușor Dan, președintele României, ar fi vorbit seara trecută, la nunta lui Alexandru Nazare, despre formarea viitorului Guvern. Nunta anului din politică a avut loc în nordul Capitalei, unde au fost prezenți și colegii din actualul executiv interimar ai mirelui.

Întrebat, la finalul petrecerii, dacă a discutat și despre formarea Guvernului, dar și despre o viitoare nominalizare, Nicușor Dan a răspuns: „Am făcut și puțină politică”.

Alexandru Nazare, ministru interimar al Finanțelor, s-a căsătorit sâmbătă, 12 septembrie, cu interpreta de muzică populară Maria Mihali, într-un local din nordul Bucureștiului. Ceremonia a avut loc la biserica Cașin și a fost oficiată de opt preoți.

Cine intră la Guvernare. Concluziile nuntașilor

Într-un context politic dificil, în care partidele din fosta Coaliție nu reușesc să se pună de acord despre cine va face parte din viitorul executiv, nunta lui Nazare a adus la un loc mai mulți lideri politici, prilej pentru a discuta despre executiv.

Liberalii au decis deja să nu susțină un guvern tehnocrat condus de Luca Niculescu, dacă PSD va avea miniștri în componența sa. Și PSD a declarat anterior că, dacă nu va intra la guvernare, social-democrații nu vor susține învestirea guvernului.

Alexandru Nazare, mirele serii, ar fi fost și el în trecut printre opțiunile de premier de pe masa președintelui.

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