Nicușor Dan, mesaj de Ziua Pompierilor: Protecția civilă trebuie privită ca o componentă esențială a securității naționale

Președintele Nicușor Dan a transmis, duminică, un mesaj cu ocazia Zilei Pompierilor, subliniind faptul că situațiile de urgență necesită evaluări rapide și corecte, decizii clare și intervenții bine organizate.

„România celebrează astăzi Ziua Pompierilor, pentru a onora curajul și sacrificiile celor care, cu profesionalism și simț al datoriei, își asumă misiuni dintre cele mai riscante pentru a salva vieți și a proteja comunități. Situațiile de urgență impun evaluări corecte și rapide, decizii clare și intervenții bine organizate. Trăim într-o perioadă în care riscurile devin tot mai complexe și mai greu de anticipat. Războiul din vecinătatea României, incendiile de vegetație, inundațiile, fenomenele meteorologice extreme, accidentele tehnologice și amenințările asupra infrastructurilor critice ne obligă să privim protecția civilă ca pe o componentă esențială a securității naționale”, a transmis șeful statului.

Nicușor Dan a evidențiat rolul pompierilor în gestionarea situațiilor de urgență și a apreciat că profesionalismul acestora este recunoscut și la nivel internațional.

„Pompierii sunt în prima linie a acestui efort, iar contribuțiile lor sunt decisive în gestionarea situațiilor de urgență. Profesionalismul pompierilor români este recunoscut și dincolo de granițele țării, iar implicarea și solidaritatea de care au dat dovadă sunt impresionante. Participarea la misiuni internaționale și europene de protecție civilă confirmă capacitatea României de a fi un partener pe care alte state și comunități se pot baza cu toată încrederea atunci când se confruntă cu situații dramatice”, a adăugat președintele.

Aprecieri și pentru pompierii români care participă la misiunile internaționale și europene de protecție civilă

Președintele Nicușor Dan a menționat și participarea pompierilor români la misiuni internaționale și europene de protecție civilă, despre care a spus că demonstrează capacitatea României de a fi un partener de încredere pentru statele care se confruntă cu situații dramatice.

Președintele consideră, totodată, că este necesară dezvoltarea unei culturi moderne a rezilienței, astfel încât populația să fie pregătită să acționeze în situații de criză.

„Oamenii trebuie să știe cum să acționeze în situații de criză, iar pregătirea trebuie să înceapă în instituții, în școli, în comunitățile locale și în fiecare familie”, a mai spus șeful statului.

Inteligența artificială, printre instrumentele care trebuie să devină „firești” în protecția civilă modernă

Șeful statului a subliniat necesitatea continuării investițiilor în pregătire, infrastructură și tehnologii inovatoare, indicând inteligența artificială, dronele și sistemele de avertizare timpurie și de comunicații drept instrumente necesare pentru protecția civilă modernă.

„Este, așadar, necesar să continuăm investițiile în instruire, în infrastructură și în tehnologii inovatoare. Inteligența artificială, dronele, sistemele de avertizare timpurie, de comunicații și soluțiile avansate de intervenție trebuie să devină instrumente firești ale protecției civile moderne.

Însă dincolo de toate acestea, succesul oricărei misiuni de salvare se bazează pe spiritul de sacrificiu și pe solidaritatea umană. Iar pompierii demonstrează, prin fiecare misiune dusă la bun sfârșit, ce înseamnă să fii în serviciul oamenilor și al țării, iar, pentru aceasta, merită întreaga noastră recunoștință”, a conchis Nicușor Dan.