Sume uriașe din criptomonede au ajuns la extrema dreaptă. Donații de 100 de milioane dolari în 24 de ore

Partidul Reform UK condus de Nigel Farage a primit două donații uriașe vineri și sâmbătă. Potrivit Al Jazeera, doi miliardari din domeniul criptomonedelor au dăruit partidului de extrema dreaptă o sumă impresionantă. Miliardarul britanic Christopher Harborne a anunțat sâmbătă că a donat 48,7 milioane de dolari (36 de milioane de lire sterline).

Harborne a explicat că este un „gest filantropic” față de țară adăugând că s-a simțit „inspirat” să egaleze contribuția făcută cu 24 de ore mai devreme de un alt miliardar, Ben Delo. Harborne, în vârstă de 63 de ani, este un investitor în criptomonede stabilit în Thailanda, iar Delo, în vârstă de 42 de ani, este cofondatorul platformei de tranzacționare a criptomonedelor BitMEX.

Donații și controverse

Cele două donații au valoarea de 97 de milioane de dolari. Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, a salutat contribuțiile într-un mesaj publicat pe platforma X.

„Știți ce vor Ben Delo și Christopher Harborne? Nimic. Doar un guvern care să repare Marea Britanie. Iar asta va oferi Reform UK”, a scris Farage.

Donațiile apar chiar în timpul unor controverse privind finanțele partidului. La începutul săptămânii, Poliția Metropolitană din Londra a confirmat lansarea unei anchete penale pentru a stabili dacă Reform UK a acceptat donații ilegale din străinătate.

Ce este Reform UK

Reform UK este succesorul partidului Brexit Party, fondat de Farage, care și-a schimbat numele în 2021. Nigel Farage, care a jucat un rol important în mișcarea pentru Brexit, s-a prezentat multă vreme drept o figură anti-sistem și a cunoscut o creștere a popularității pe măsură ce alegătorii au devenit tot mai dezamăgiți de Partidul Conservator și de Partidul Laburist.

Aceste două partide au dominat istoric scena politică britanică, însă scăderea drastică a nivelului de trai din ultimii ani și probleme legate de imigrație au alimentat cererea pentru alternative.

În prezent, Reform UK se situează pe locul al doilea în sondajele din Marea Britanie, fiind creditat cu aproximativ 23,6% din intențiile de vot. Partidul condus de Nigel Farage este depășit de Partidul Laburist care are în jur de 25,3%.

Chiar dacă are un scor bun, Reform UK este într-o ușoare pierdere de teren. O perioadă lungă a condus în unele sondaje pe fondul nemulțumirilor legate de imigrație.