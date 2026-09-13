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VIDEO | Tren lovit de o dronă rusească la doi kilometri de granița cu Polonia. Un camion, lovit de altă dronă la 800 de metri de granița cu Polonia

O dronă rusească a lovit, duminică dimineață, locomotiva unui tren de pasageri care se deplasa pe ruta Kiev–Varșovia, la doi kilometri de granița cu Polonia. De asemenea, o altă dronă a lovit un camion în apropierea punctului de trecere a frontierei Dorohusk–Yahodyn, la aproximativ 800 de metri de granița cu Polonia.
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Diana Nunuț
13 sept. 2026, 13:32, Știri externe
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În cursul nopții de sâmbătă spre duminică, Rusia a lansat noi atacuri asupra Ucrainei. De această dată, dronele lansate au ajuns până în vestul țării, aproape de granița cu Polonia.

O dronă rusească a lovit un camion pe teritoriul ucrainean, în apropierea punctului de trecere a frontierei Dorohusk–Yahodyn, la aproximativ 800 de metri de granița Ucrainei cu Polonia.

Maiorul Dariusz Sienicki, purtător de cuvânt al Gărzii de Frontieră, a declarat pentru publicația poloneză Wirtualna Polska faptul că acel camion a fost distrus și că punctul de trecere a frontierei nu a fost lovit, notează TVP World. 

„În prezent, punctul de trecere a frontierei polono-ucrainene din Dorohusk este operațional, iar traficul între cele două țări se desfășoară normal”, a spus Sienicki, potrivit sursei citate.

Și un tren a fost lovit

Și locomotiva unui tren de pasageri a fost lovită de o altă dronă rusească. Operatorul feroviar de stat din Ucraina, Ukrzaliznytsia, a transmis, într-o postare pe Telegram, că locomotiva a fost lovită în regiunea Volîn, la doi kilometri de granița cu Polonia.

Potrivit TVP World, trenul se deplasa pe ruta Kiev-Varșovia.

De asemenea, potrivit operatorului feroviar de stat din Ucraina, echipele de monitorizare feroviară au detectat amenințarea iminentă și au emis un avertisment prealabil echipajului, evitându-se astfel o tragedie.

Spațiul aerian polonez nu a fost încălcat

Într-o postare pe X, ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a precizat că sistemele poloneze au detectat un atac al mai multor drone rusești cu propulsie cu reacție de tip Geran-5 în vestul Ucrainei.

Totuși, el a transmis că nu au fost încălcări ale spațiului aerian polonez.

„Spațiul nostru aerian a fost protejat de avioane F-16, elicoptere și de un avion de avertizare timpurie Saab. Nu a existat nicio încălcare a frontierei noastre”, a scris Kosiniak-Kamysz pe X.

În luna iulie, o rachetă rusească de croazieră de tip Kh-101 a încălcat spațiul aerian polonez în timpul unui atac asupra Ucrainei. Racheta s-a prăbușit într-un câmp din estul Poloniei, la aproximativ 80 de kilometri de granița cu Ucraina.

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