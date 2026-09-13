VIDEO | Tren lovit de o dronă rusească la doi kilometri de granița cu Polonia. Un camion, lovit de altă dronă la 800 de metri de granița cu Polonia

În cursul nopții de sâmbătă spre duminică, Rusia a lansat noi atacuri asupra Ucrainei. De această dată, dronele lansate au ajuns până în vestul țării, aproape de granița cu Polonia.

O dronă rusească a lovit un camion pe teritoriul ucrainean, în apropierea punctului de trecere a frontierei Dorohusk–Yahodyn, la aproximativ 800 de metri de granița Ucrainei cu Polonia.

Maiorul Dariusz Sienicki, purtător de cuvânt al Gărzii de Frontieră, a declarat pentru publicația poloneză Wirtualna Polska faptul că acel camion a fost distrus și că punctul de trecere a frontierei nu a fost lovit, notează TVP World.

„În prezent, punctul de trecere a frontierei polono-ucrainene din Dorohusk este operațional, iar traficul între cele două țări se desfășoară normal”, a spus Sienicki, potrivit sursei citate.

Și un tren a fost lovit

Și locomotiva unui tren de pasageri a fost lovită de o altă dronă rusească. Operatorul feroviar de stat din Ucraina, Ukrzaliznytsia, a transmis, într-o postare pe Telegram, că locomotiva a fost lovită în regiunea Volîn, la doi kilometri de granița cu Polonia.

Potrivit TVP World, trenul se deplasa pe ruta Kiev-Varșovia.

De asemenea, potrivit operatorului feroviar de stat din Ucraina, echipele de monitorizare feroviară au detectat amenințarea iminentă și au emis un avertisment prealabil echipajului, evitându-se astfel o tragedie.

Spațiul aerian polonez nu a fost încălcat

Într-o postare pe X, ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a precizat că sistemele poloneze au detectat un atac al mai multor drone rusești cu propulsie cu reacție de tip Geran-5 în vestul Ucrainei.

Totuși, el a transmis că nu au fost încălcări ale spațiului aerian polonez.

„Spațiul nostru aerian a fost protejat de avioane F-16, elicoptere și de un avion de avertizare timpurie Saab. Nu a existat nicio încălcare a frontierei noastre”, a scris Kosiniak-Kamysz pe X.

În luna iulie, o rachetă rusească de croazieră de tip Kh-101 a încălcat spațiul aerian polonez în timpul unui atac asupra Ucrainei. Racheta s-a prăbușit într-un câmp din estul Poloniei, la aproximativ 80 de kilometri de granița cu Ucraina.