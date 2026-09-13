Friedrich Merz, sub presiune după eșecul electoral. Premierul Bavariei îi ia apărarea, dar avertizează că guvernul Germaniei trebuie să accelereze reformele

„Indiferent cine ar prelua acum funcția, dacă analizăm alternativele, s-ar confrunta inițial cu aceleași probleme, inclusiv cu un SPD (Partidul Social-Democrat – n.r.) care are dificultăți în a susține reformele”, a declarat Söder, care este și premierul Bavariei, pentru Bild am Sonntag, potrivit Die Zeit.

La alegerile regionale de duminica trecută din Saxonia-Anhalt, Alternativa pentru Germania (AfD) a câștigat categoric cu 43,8% din voturi, în timp ce CDU a obținut doar 17,2%. SPD s-a clasat pe locul al treilea, cu 9,3%, urmat de Verzi, cu 8,9%, Die Linke cu 8,6%, și BSW cu 5,3%.

Peste o săptămână vor avea loc alegeri în Mecklenburg-Pomerania Occidentală și Berlin. Rezultatele ar putea influența și viitorul politic al cancelarului Friedrich Merz.

Söder consideră că Merz este omul potrivit

Întrebat dacă Merz este în continuare persoana potrivită pentru a conduce un guvern care încearcă să promoveze reforme, Söder a răspuns: „Da, el susține reformele”.

Referitor la zvonurile potrivit cărora premierii landurilor conduse de conservatori i-ar putea cere lui Merz să demisioneze după alegerile de peste o săptămână, Söder a spus: „Desigur, se discută despre partide și despre persoane”.

El a adăugat însă că blocul conservator CDU/CSU ar trebui să rămână unit și să nu permită AfD să îl divizeze.

Din partea CSU nu va exista „sub nicio formă” o tentativă de înlăturare a cancelarului, a spus Söder.

Întrebat dacă poate spune același lucru și despre CDU, liderul CSU a răspuns: „Nu sunt responsabil pentru CDU, nu sunt președintele partidului”.

Söder a fost mai prudent atunci când a fost întrebat dacă actuala coaliție CDU/CSU-SPD va rămâne la guvernare, așa cum este prevăzut, până în 2029.

„Sper că da”, a răspuns el.

În opinia lui Söder, împotriva lui Merz se desfășoară o campanie „de-a dreptul brutală”. El a afirmat că atât președintele SUA, Donald Trump, cât și președintele rus Vladimir Putin au promovat AfD.

El a adăugat însă că Merz este conștient de faptul că atât activitatea guvernului, cât și propria comunicare pot fi îmbunătățite în anumite privințe.

Söder cere guvernului să accelereze reformele

Söder a afirmat că guvernul federal trebuie să „accelereze semnificativ” ritmul reformelor, deoarece rezultatele de până acum sunt prea modeste.

Premierul Bavariei a spus că rezultatul din Saxonia-Anhalt reprezintă un avertisment electoral major pentru putere și că guvernul trebuie să țină cont de mesajul alegătorilor.