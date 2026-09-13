Friedrich Merz, sub presiune după eșecul electoral. Premierul Bavariei îi ia apărarea, dar avertizează că guvernul Germaniei trebuie să accelereze reformele

„Indiferent cine ar prelua acum funcția, dacă analizăm alternativele, s-ar confrunta inițial cu aceleași probleme, inclusiv cu un SPD (Partidul Social-Democrat – n.r.) care are dificultăți în a susține reformele”, a declarat Söder, care este și premierul Bavariei, pentru Bild am Sonntag, potrivit Die Zeit.
La alegerile regionale de duminica trecută din Saxonia-Anhalt, Alternativa pentru Germania (AfD) a câștigat categoric cu 43,8% din voturi, în timp ce CDU a obținut doar 17,2%. SPD s-a clasat pe locul al treilea, cu 9,3%, urmat de Verzi, cu 8,9%, Die Linke cu 8,6%, și BSW cu 5,3%.
Peste o săptămână vor avea loc alegeri în Mecklenburg-Pomerania Occidentală și Berlin. Rezultatele ar putea influența și viitorul politic al cancelarului Friedrich Merz.
Întrebat dacă Merz este în continuare persoana potrivită pentru a conduce un guvern care încearcă să promoveze reforme, Söder a răspuns: „Da, el susține reformele”.
Referitor la zvonurile potrivit cărora premierii landurilor conduse de conservatori i-ar putea cere lui Merz să demisioneze după alegerile de peste o săptămână, Söder a spus: „Desigur, se discută despre partide și despre persoane”.
El a adăugat însă că blocul conservator CDU/CSU ar trebui să rămână unit și să nu permită AfD să îl divizeze.
Din partea CSU nu va exista „sub nicio formă” o tentativă de înlăturare a cancelarului, a spus Söder.
Întrebat dacă poate spune același lucru și despre CDU, liderul CSU a răspuns: „Nu sunt responsabil pentru CDU, nu sunt președintele partidului”.
Söder a fost mai prudent atunci când a fost întrebat dacă actuala coaliție CDU/CSU-SPD va rămâne la guvernare, așa cum este prevăzut, până în 2029.
„Sper că da”, a răspuns el.
În opinia lui Söder, împotriva lui Merz se desfășoară o campanie „de-a dreptul brutală”. El a afirmat că atât președintele SUA, Donald Trump, cât și președintele rus Vladimir Putin au promovat AfD.
El a adăugat însă că Merz este conștient de faptul că atât activitatea guvernului, cât și propria comunicare pot fi îmbunătățite în anumite privințe.
Söder a afirmat că guvernul federal trebuie să „accelereze semnificativ” ritmul reformelor, deoarece rezultatele de până acum sunt prea modeste.
Premierul Bavariei a spus că rezultatul din Saxonia-Anhalt reprezintă un avertisment electoral major pentru putere și că guvernul trebuie să țină cont de mesajul alegătorilor.