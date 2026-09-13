Prima pagină » Știri externe » Friedrich Merz, sub presiune după eșecul electoral. Premierul Bavariei îi ia apărarea, dar avertizează că guvernul Germaniei trebuie să accelereze reformele

Friedrich Merz, sub presiune după eșecul electoral. Premierul Bavariei îi ia apărarea, dar avertizează că guvernul Germaniei trebuie să accelereze reformele

După dezastrul electoral suferit de Uniunea Creștin-Democrată (CDU) în Saxonia-Anhalt, liderul Uniunii Creștin-Sociale (CSU), Markus Söder, a respins categoric speculațiile privind o posibilă înlocuire a cancelarului Friedrich Merz.
Friedrich Merz, sub presiune după eșecul electoral. Premierul Bavariei îi ia apărarea, dar avertizează că guvernul Germaniei trebuie să accelereze reformele
Iulian Moşneagu
13 sept. 2026, 13:49, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Indiferent cine ar prelua acum funcția, dacă analizăm alternativele, s-ar confrunta inițial cu aceleași probleme, inclusiv cu un SPD (Partidul Social-Democrat – n.r.) care are dificultăți în a susține reformele”, a declarat Söder, care este și premierul Bavariei, pentru Bild am Sonntag, potrivit Die Zeit.

La alegerile regionale de duminica trecută din Saxonia-Anhalt, Alternativa pentru Germania (AfD) a câștigat categoric cu 43,8% din voturi, în timp ce CDU a obținut doar 17,2%. SPD s-a clasat pe locul al treilea, cu 9,3%, urmat de Verzi, cu 8,9%, Die Linke cu 8,6%, și BSW cu 5,3%.

Peste o săptămână vor avea loc alegeri în Mecklenburg-Pomerania Occidentală și Berlin. Rezultatele ar putea influența și viitorul politic al cancelarului Friedrich Merz.

Söder consideră că Merz este omul potrivit

Întrebat dacă Merz este în continuare persoana potrivită pentru a conduce un guvern care încearcă să promoveze reforme, Söder a răspuns: „Da, el susține reformele”.

Referitor la zvonurile potrivit cărora premierii landurilor conduse de conservatori i-ar putea cere lui Merz să demisioneze după alegerile de peste o săptămână, Söder a spus: „Desigur, se discută despre partide și despre persoane”.

El a adăugat însă că blocul conservator CDU/CSU ar trebui să rămână unit și să nu permită AfD să îl divizeze.

Din partea CSU nu va exista „sub nicio formă” o tentativă de înlăturare a cancelarului, a spus Söder.

Întrebat dacă poate spune același lucru și despre CDU, liderul CSU a răspuns: „Nu sunt responsabil pentru CDU, nu sunt președintele partidului”.

Söder a fost mai prudent atunci când a fost întrebat dacă actuala coaliție CDU/CSU-SPD va rămâne la guvernare, așa cum este prevăzut, până în 2029.

„Sper că da”, a răspuns el.

În opinia lui Söder, împotriva lui Merz se desfășoară o campanie „de-a dreptul brutală”. El a afirmat că atât președintele SUA, Donald Trump, cât și președintele rus Vladimir Putin au promovat AfD.

El a adăugat însă că Merz este conștient de faptul că atât activitatea guvernului, cât și propria comunicare pot fi îmbunătățite în anumite privințe.

Söder cere guvernului să accelereze reformele

Söder a afirmat că guvernul federal trebuie să „accelereze semnificativ” ritmul reformelor, deoarece rezultatele de până acum sunt prea modeste.

Premierul Bavariei a spus că rezultatul din Saxonia-Anhalt reprezintă un avertisment electoral major pentru putere și că guvernul trebuie să țină cont de mesajul alegătorilor.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
Elena Rybakina e CAMPIOANA de la US Open 2026, după o finală electrizantă cu Sabalenka! Începând de luni, va fi lider mondial
GSP.ro
Ion Cristoiu: O sfârlează cu fofează – Propunerea lui Ilie Bolojan de Guvern alcătuit din tehnocrați puri
Gandul
ULTIMA postare a Mădălinei Apostol. Ce a publicat cu câteva ore înainte să moară 🥲
Cancan
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport
Canada vrea să devină membru UE. Planul lui Mark Carney
Libertatea
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
CSID
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia