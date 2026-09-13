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O femeie vs. rebelii houthi. Ea conduce nava de război europeană care patrulează în Marea Roșie

O femeie se afla la comanda navei de război care i-ar putea înfrunta pe rebelii houthi din Yemen. Ea este comandantul fregatei italiene din Marea Roșie. Nava de război are ca principală misiune protejarea navelor comerciale care trec prin zonă.
O femeie vs. rebelii houthi. Ea conduce nava de război europeană care patrulează în Marea Roșie
sursa foto: Marine Militare Italia/X
Petru Mazilu
13 sept. 2026, 13:35, Politic
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Căpitanul Sarah Arrighi conduce fregata italiană care are ca principală misiune protejarea navelor comerciale care trec prin Marea Roșie și prin Strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Situația în zonă este foarte tensionată având în vedere ofensiva surprinzătoare a rebelilor houthi. Aceștia au cucerit mai multe teritorii în Yemen, inclusiv un port și o insulă din strâmtoare, de unde ar putea lansa atacuri asupra navelor comerciale.

Strâmtoarea Bab-el-Mandeb este unul dintre cele mai importante puncte de trecere maritime din lume.

Fregata condusă de Sarah Arrighi este una dintre navele moderne ale Marinei Italiene și cântărește aproape 7.000 de tone. Nava dispune de radare și senzori pentru detectarea amenințărilor și este înarmată cu rachete.

Continuarea pe Mediafax Italia.

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