O femeie vs. rebelii houthi. Ea conduce nava de război europeană care patrulează în Marea Roșie

Căpitanul Sarah Arrighi conduce fregata italiană care are ca principală misiune protejarea navelor comerciale care trec prin Marea Roșie și prin Strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Situația în zonă este foarte tensionată având în vedere ofensiva surprinzătoare a rebelilor houthi. Aceștia au cucerit mai multe teritorii în Yemen, inclusiv un port și o insulă din strâmtoare, de unde ar putea lansa atacuri asupra navelor comerciale.

Strâmtoarea Bab-el-Mandeb este unul dintre cele mai importante puncte de trecere maritime din lume.

Fregata condusă de Sarah Arrighi este una dintre navele moderne ale Marinei Italiene și cântărește aproape 7.000 de tone. Nava dispune de radare și senzori pentru detectarea amenințărilor și este înarmată cu rachete.

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