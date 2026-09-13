Cine a venit la nunta lui Nazare. Miniștri, politicieni și invitați surpriză la petrecere

Petrecere cu invitați de seamă la restaurantul Casa Albă

Printre primii care au ajuns la nuntă se numără Stelian Bujduveanu, fost viceprimar liberal al Bucureștiului, în mandatul lui Nicușor Dan, dar și Vasile Blaga, senator PNL, care a venit alături de soția sa.

Alexandru Nazare nu a ținut cont de culoarea politică a invitaților, așa că la petrecere au venit inclusiv foști miniștri PSD, colegii ministrului de Finanțe. Florin Manole, fostul ministru al Muncii social-democrat, a venit alături de soția sa.

Inclusiv miniștrii USR au fost invitați. Radu Miruță a venit și el, alături de soția sa, la nunta colegului său din Guvern.

Nicușor Dan, președintele României, și-a făcut și el apariția la eveniment. A venit alături de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, și a declarat că a avut inclusiv discuții despre viitorul Guvern la petrecere.

Și alți colegi din PNL au fost prezenți la nunta lui Nazare, inclusiv Daniel Fenechiu, dar președintele liberalilor, Ilie Bolojan, nu a venit la nunta colegului său, Alexandru Nazare.