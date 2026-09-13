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Cine a venit la nunta lui Nazare. Miniștri, politicieni și invitați surpriză la petrecere

Nunta anului din politică a avut loc în acest weekend, la București. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a căsătorit cu interpreta de muzică populară Maria Mihali. La petrecerea din nordul Capitalei au fost prezenți invitați de seamă și, inclusiv, președintele României, Nicușor Dan.
Cine a venit la nunta lui Nazare. Miniștri, politicieni și invitați surpriză la petrecere
Coralia Frigea
13 sept. 2026, 14:03, Politic
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Alexandru Nazare s-a căsătorit sâmbătă, 12 septembrie, la București, cu interpreta de muzică populară Maria Mihali. I-a cununat ministrul Finanțelor din Grecia, omologul lui Nazare, iar la nunta de la Restaurantul Casa Albă au venit, rând pe rând, colegi de guvernare, de partid și chiar din fosta Coaliție, miniștri PSD.

Ceremonia de la biserica Cașin, oficiată de opt preoți

Nunta a început la biserica Cașin din Capitală, acolo unde au fost prezente persoane apropiate cuplului, dar și nașii, Kyriakos Pierrakakis, ministrul Economiei și al Finanțelor din Grecia, și soția sa, Dimitra Moustakatou.

Alexandru Nazare și-a așteptat viitoarea soție în fața bisericii, înainte de ceremonie, alături de naș, omologul său grec.

Maria Mihali, soția lui Nazare și interpretă de muzică populară, și-a făcut apariția la scurt timp.

Petrecere cu invitați de seamă la restaurantul Casa Albă

Printre primii care au ajuns la nuntă se numără Stelian Bujduveanu, fost viceprimar liberal al Bucureștiului, în mandatul lui Nicușor Dan, dar și Vasile Blaga, senator PNL, care a venit alături de soția sa.

Alexandru Nazare nu a ținut cont de culoarea politică a invitaților, așa că la petrecere au venit inclusiv foști miniștri PSD, colegii ministrului de Finanțe. Florin Manole, fostul ministru al Muncii social-democrat, a venit alături de soția sa.

Inclusiv miniștrii USR au fost invitați. Radu Miruță a venit și el, alături de soția sa, la nunta colegului său din Guvern.

Nicușor Dan, președintele României, și-a făcut și el apariția la eveniment. A venit alături de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, și a declarat că a avut inclusiv discuții despre viitorul Guvern la petrecere.

Și alți colegi din PNL au fost prezenți la nunta lui Nazare, inclusiv Daniel Fenechiu, dar președintele liberalilor, Ilie Bolojan, nu a venit la nunta colegului său, Alexandru Nazare.

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