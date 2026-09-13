Călin Georgescu, la Oradea: Se spune că sunt în campanie electorală. Fals, eu sunt într-o lucrare în care nu am cerut puterea

Călin Georgescu a reluat la Oradea temele sale favorite despre popor, credință, clasa politică și declinul economic. Potrivit publicației ebihoreanul.ro, fostul candidat la alegerile prezidențiale a făcut din nou acuzații la adresa clasei politice și a prezentat o serie de statistici economice neoficiale.

„Dispar pe lună peste 15.000 de firme românești. Tinerii pleacă. România este redusă la piață de desfacere, împrumutată cu un miliard pe săptămână”, a spus Călin Georgescu în timp ce se afla pe o scenă improvizată.

Georgescu: nu sunt în campanie, sunt într-o lucrare

Georgescu a respins acuzațiile conform cărora s-ar afla în campanie electorală.

„Mi se spune că sunt în campanie electorală. Este fals. Eu am fost și sunt într-o lucrare în care nu am cerut puterea, dar v-am reamintit că a fost dintotdeauna a voastră. Voi sunteți poporul. Voi sunteți puterea”, a spus fostul candidat în timp ce lumea scanda „Călin Georgescu este președinte”.

Călin Georgescu a explicat de ce a ales piața din Oradea pentru vizita de duminică.

„Mă aflu astăzi aici lângă producătorul român. Și am ales Piața 100, știind exact unde vin. Într-un bazar cu multe mașini și câteva mese ale producătorilor locali. Dar tocmai pentru aceste mese am venit. Pentru că în spatele fiecăreia stă o familie, stă o gospodărie, stă multă muncă, cu mult, mult suflet în fiecare an. Așa că, opriți-vă la ele! Cumpărați produse românești de la acești oameni minunați”, a mai spus Georgescu în uralele celor prezenți.

În timpul discursului, Călin Georgescu a reluat tema despre sărăcirea intenționată a României și a încheiat într-o notă religioasă.

„Ridicați-vă sus inimile. Doar cu Dumnezeu înainte și cu puterea în mâinile poporului, România se va ridica”, a precizat Călin Georgescu, în timp ce ținea în mâini o icoană și un buchet de busuioc.

Vizita de la Oradea a ținut aproximativ o oră.