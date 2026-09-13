Prima pagină » Social » Călin Georgescu, la Oradea: Se spune că sunt în campanie electorală. Fals, eu sunt într-o lucrare în care nu am cerut puterea

Călin Georgescu, la Oradea: Se spune că sunt în campanie electorală. Fals, eu sunt într-o lucrare în care nu am cerut puterea

Călin Georgescu și-a continuat turneul național cu o vizită la Oradea. Duminică dimineața, el s-a întâlnit cu susținătorii săi într-o piață a orașului. Se spune că sunt în campanie electorală, fals, eu sunt într-o lucrare în care nu am cerut puterea, a spus, printre altele, fostul candidat la alegerile prezidențiale.
Călin Georgescu, la Oradea: Se spune că sunt în campanie electorală. Fals, eu sunt într-o lucrare în care nu am cerut puterea
Sursa foto: Mihai Pop/GMN/Mediafax Foto
Petru Mazilu
13 sept. 2026, 13:19, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Călin Georgescu a reluat la Oradea temele sale favorite despre popor, credință, clasa politică și declinul economic. Potrivit publicației ebihoreanul.ro, fostul candidat la alegerile prezidențiale a făcut din nou acuzații la adresa clasei politice și a prezentat o serie de statistici economice neoficiale.

„Dispar pe lună peste 15.000 de firme românești. Tinerii pleacă. România este redusă la piață de desfacere, împrumutată cu un miliard pe săptămână”, a spus Călin Georgescu în timp ce se afla pe o scenă improvizată.

Georgescu: nu sunt în campanie, sunt într-o lucrare

Georgescu a respins acuzațiile conform cărora s-ar afla în campanie electorală.

„Mi se spune că sunt în campanie electorală. Este fals. Eu am fost și sunt într-o lucrare în care nu am cerut puterea, dar v-am reamintit că a fost dintotdeauna a voastră. Voi sunteți poporul. Voi sunteți puterea”, a spus fostul candidat în timp ce lumea scanda „Călin Georgescu este președinte”.

Călin Georgescu a explicat de ce a ales piața din Oradea pentru vizita de duminică.

„Mă aflu astăzi aici lângă producătorul român. Și am ales Piața 100, știind exact unde vin. Într-un bazar cu multe mașini și câteva mese ale producătorilor locali. Dar tocmai pentru aceste mese am venit. Pentru că în spatele fiecăreia stă o familie, stă o gospodărie, stă multă muncă, cu mult, mult suflet în fiecare an. Așa că, opriți-vă la ele! Cumpărați produse românești de la acești oameni minunați”, a mai spus Georgescu în uralele celor prezenți.

În timpul discursului, Călin Georgescu a reluat tema despre sărăcirea intenționată a României și a încheiat într-o notă religioasă.

„Ridicați-vă sus inimile. Doar cu Dumnezeu înainte și cu puterea în mâinile poporului, România se va ridica”, a precizat Călin Georgescu, în timp ce ținea în mâini o icoană și un buchet de busuioc.

Vizita de la Oradea a ținut aproximativ o oră.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
Elena Rybakina e CAMPIOANA de la US Open 2026, după o finală electrizantă cu Sabalenka! Începând de luni, va fi lider mondial
GSP.ro
A murit Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi. Prima reacție a milionarului, după tragedie
Gandul
BREAKING | A murit Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi
Cancan
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport
Canada vrea să devină membru UE. Planul lui Mark Carney
Libertatea
Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, a murit! Tânăra a lăsat în urmă trei copii. Ce s-a întâmplat în ultima perioadă cu tânăra?
CSID
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia