Începe procesul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra în dosarul privind tentativa de răsturnare a ordinii constituționale

Călin Georgescu este judecat pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată, două acte materiale.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, operațiuni fără drept cu articole pirotehnice și instigare publică.

Alături de ei sunt judecați alți 20 de inculpați, între care Dorian Potra și Alexandru Potra, precum și mai multe persoane despre care procurorii susțin că făceau parte din grupul mobilizat de Horațiu Potra.

Acuzația centrală: întâlnirea de la Ciolpani după anularea alegerilor

Cazul pornește de la evenimentele din decembrie 2024, imediat după anularea alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională.

Potrivit rechizitoriului Parchetului General, pe 7 decembrie 2024, între orele 10:51 și 12:01, Călin Georgescu s-ar fi întâlnit cu Horațiu Potra la un centru de echitație din Ciolpani, județul Ilfov.

Anchetatorii susțin că întâlnirea s-a desfășurat „în condiții de clandestinitate” și că cei doi ar fi discutat un plan pentru ziua următoare.

Conform acuzațiilor procurorilor, Potra urma să mobilizeze persoane din cercul său, inclusiv oameni cu pregătire militară sau cu capacități operative specifice, care să participe la protestele programate în București pe 8 decembrie 2024.

Planul ar fi presupus, potrivit Parchetului, desfășurarea unor acțiuni violente cu caracter subversiv, astfel încât manifestațiile inițial pașnice să fie deturnate.

Procurorii afirmă că obiectivul urmărit ar fi fost, prin amplificarea tensiunilor sociale, „schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”.

Ce îi reproșează procurorii lui Călin Georgescu

În cazul lui Călin Georgescu, Parchetul susține că organizarea întâlnirii cu Potra, discutarea planului și acțiunile desfășurate ulterior ar fi contribuit la întărirea hotărârii grupului de a acționa.

Anchetatorii au invocat inclusiv contactarea liderului unei organizații radical-naționaliste și anunțarea intenției ca Georgescu să transmită susținătorilor, în ziua următoare, un mesaj cu caracter „acțional concret”.

Totodată, procurorii îl acuză pe fostul candidat la prezidențiale că a transmis informații false cu caracter alarmist și potențial manipulator și că a făcut apel la continuarea votului, în pofida anulării scrutinului de către CCR.

Grupul lui Potra, oprit în drum spre București

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii au oprit șapte autoturisme în care se aflau Horațiu Potra și mai mulți apropiați ai acestuia, care se deplasau spre București.

În vehicule au fost găsite arme și obiecte precum cuțite și alte arme albe. În autoturismul în care se afla Potra au fost descoperite, potrivit informațiilor făcute publice la momentul respectiv, inclusiv un pistol, cuțite, echipamente și mai multe sume de bani.

În perchezițiile desfășurate ulterior în locuințe folosite de Potra și apropiații săi, anchetatorii au anunțat descoperirea unui arsenal care includea grenade, arme de foc, muniție și materiale explozive. Procurorii au susținut că membrii grupării urmăreau să se infiltreze în protestele declanșate după anularea alegerilor pentru a provoca violențe și haos.

Aceste acuzații urmează însă să fie analizate și probate în fața instanței.

Procesul a trecut definitiv de camera preliminară

Călin Georgescu, Horațiu Potra și ceilalți inculpați au fost trimiși în judecată prin rechizitoriul Parchetului General din 15 septembrie 2025.

Pe 2 aprilie 2026, Curtea de Apel București a constatat legalitatea rechizitoriului și a probelor și a decis că judecata poate începe. Hotărârea a fost contestată atât de inculpați, cât și de Ministerul Public.

Procedura de cameră preliminară s-a prelungit după ce, la Înalta Curte, unul dintre judecătorii completului a formulat o cerere de abținere, iar dezbaterile au trebuit reluate în noua componență a completului.

Pe 6 august 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile și a menținut decizia Curții de Apel București privind legalitatea sesizării instanței. Din acel moment, dosarul a putut intra în faza judecății pe fond.

Horațiu Potra a scăpat recent de arestul la domiciliu

Procesul începe la mai puțin de o săptămână după ce Horațiu Potra a obținut o măsură preventivă mai blândă.

Pe 3 septembrie, Înalta Curte a admis contestația formulată de acesta împotriva arestului la domiciliu și a dispus plasarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile.

Curtea de Apel București menținuse anterior, pe 26 august, arestul la domiciliu, însă această decizie a fost schimbată de instanța supremă.

Primul termen pe fond este programat miercuri, 9 septembrie, de la ora 13:30, la Curtea de Apel București.

Judecătorii vor trebui în perioada următoare să analizeze probele administrate de procurori, să audieze inculpații și martorii și să stabilească dacă acuzațiile formulate în rechizitoriu sunt demonstrate.