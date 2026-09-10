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Nou trend în online: De ce unele femei își „sincronizează ciclul” cu antrenamentele la sală

Mii de videoclipuri pe TikTok și Instagram sugerează că femeile își schimbă antrenamentele la sală în funcție de etapa ciclului menstrual în care se află. Acest trend este cunoscut sub numele de „sincronizarea ciclului”. Termenul a crescut cu 740% din 2022 și sunt peste 55.000 de videoclipuri TikTok ce folosesc hashtagul #cyclesyncing.
Nou trend în online: De ce unele femei își „sincronizează ciclul” cu antrenamentele la sală
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
10 sept. 2026, 16:37, Life-Inedit
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Majoritatea sfaturilor sunt împărtășite de creatori de fitness și wellness, mai degrabă decât de experți medicali sau de cercetare.

Ciclul menstrual, împărțit în mai multe etape

Potrivit BBC, persoanele care promovează „sincronizarea ciclului” împart ciclul menstrual în mai multe etape:

  • exerciții fizice mai ușoare în timpul menstruației;
  • creșterea treptată a intensității în faza foliculară care duce la ovulație;
  • antrenament de forță mai intens sau de intensitate mare în preajma ovulației;
  • ușurarea din nou în timpul fazei luteale (între ovulație și începutul menstruației.

Kelly McNulty, cercetătoare la Universitatea Leeds Beckett specializată în cicluri menstruale și exerciții fizice, spune că există dovezi că unele femei experimentează schimbări ale simptomelor, energiei sau forței percepute pe parcursul ciclului lor.

„O tendință bazată pe marketing”

Însă, acest lucru este diferit de dovezile conform cărora toate femeile ar trebui să se antreneze într-un anumit mod la un anumit moment, declară ea pentru BBC. McNulty adaugă că aceste videoclipuri sunt „o tendință bazată pe marketing, mai degrabă decât pe orice fel de cercetare sau dovezi”.

„Nu există nicio cercetare care să susțină acest tip de prescripție bazată pe faze”, precizează aceasta.

O problemă cheie este că ciclurile menstruale sunt extrem de individuale, adaugă McNulty. Acestea pot diferi de la o femeie la alta, iar experiența unei femei se poate schimba și de la un ciclu la altul.

Sfaturile generale nu se potrivesc pentru toată lumea

„Asta face ca sfaturile generale găsite adesea pe rețelele de socializare să fie dificil de aplicat”, explică ea.

Dr. Faye Bate, medic calificat și expert în sănătatea femeii, este, de asemenea, precaută cu privire la sfaturile care sugerează că toate femeile ar trebui să se antreneze diferit în funcție de faza menstruală.

„Un model universal de genul «ar trebui să te antrenezi în acest fel în această fază și în alt mod în altă fază» nu ar trebui să fie un sfat aplicabil tuturor femeilor”, spune ea.

Ea este îngrijorată de faptul că a spune în mod repetat femeilor că este probabil să fie mai slabe sau mai puțin capabile în anumite momente ale ciclului lor ar putea crea un efect „nocebo”. Acesta înseamnă că așteptările negative de sine influențează modul în care cineva se simte sau performează, potrivit sursei citate.

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