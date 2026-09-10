Cel mai îngust oraș din lume, unde în unele locuri are doar 30 de metri lățime și în care locuiesc aproape o jumătate de milion de oameni

Situat într-o vale îngustă între doi munți din provincia Yunnan din China, unde lățimea ajunge până la 30 de metri, orașul Yanjin este unul dintre cele mai ciudate din lume.

Potrivit Blic, acest oraș este neobișnuit datorită arhitecturii sale verticale interesante și a clădirilor înalte și înguste, construite pentru a fi protejate de inundații. Aproximativ 400.000 de oameni locuiesc aici.

Este situat între doi munți extrem de abrupți, având o lățime de doar 30 de metri în partea sa cea mai îngustă. Chiar și acolo unde este cel mai lat, atinge un maxim de 300 de metri.

Pentru a utiliza la maximum spațiul disponibil, creatorii orașului au decis să construiască totul pe verticală. Clădirile sunt amplasate pe piloni înalți, pentru a economisi spațiu și, în același timp, pentru a le proteja de inundații. Prin urmare, totul este compact.

În ciuda limitărilor geografice, Yanjin este un oraș în care locuiesc aproape o jumătate de milion de oameni. Este interesant că este dificil chiar și să te apropii de el, tocmai din cauza barierelor geografice. Cel mai apropiat aeroport se află la 6 ore de mers cu mașina, potrivit sursei citate.