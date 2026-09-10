Cel puțin 20 de oameni au murit într-un incendiu la o navă de marfă în China

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 11:15 în orașul portuar și stațiunea de coastă cu aproximativ 10 milioane de locuitori, situată la aproximativ 550 km sud-est de capitala Beijing, a relatat agenția de știri Xinhua, citată de Le Figaro. „O navă cargo sub pavilion străin, aparținând companiei Beihai Shipbuilding Co., a luat foc” în timp ce „se afla în curs de întreținere” în Qingdao, a precizat aceasta.

„Nava avea 42 de persoane la bord. Doisprezece au fost evacuate în siguranță, cinci răniți au fost spitalizați”, iar 20 au fost găsiți „morți”, a relatat Xinhua, sugerând că cinci persoane sunt încă dispărute. Agenția oficială de știri a publicat o fotografie de la locul incidentului, care arată mai multe autospeciale de pompieri parcate în fața unei nave ancorate, fără daune aparente la cocă și purtând aparent inscripția „Ocean Melody”.

Misiunea de căutare și tragerea la răspundere a vinovaților, ordonată de președintele Chinei

Ocean Melody este o navă vrachier sub pavilion liberian, lungă de aproape 190 de metri și lățime de peste 32 de metri, potrivit site-ului de urmărire a navelor marinetraffic.com. Președintele chinez Xi Jinping a dat instrucțiuni pentru „căutarea urgentă a persoanelor dispărute, răspunsul corespunzător, identificarea rapidă a cauzelor și urmărirea penală a celor responsabili”, potrivit Xinhua.

Compania navală Qingdao Beihai este o filială a Corporației Navale de Stat din China. Fostă colonie germană, Qingdao, este un centru maritim internațional conectat la peste 700 de porturi din peste 180 de țări și regiuni, potrivit presei de stat chineze. De asemenea, este una dintre principalele stațiuni de pe litoralul Chinei, atrăgând numeroși turiști.