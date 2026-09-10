Spionajul din Coreea de Sud încearcă să afle dacă Kim Jong Un are un fiu

Declarația agenției de spionaj de joi a fost probabil un răspuns la o știre recentă din presă conform căreia autoritățile de informații sud-coreene au stabilit că Kim Jong Un nu are niciun fiu cu soția sa, Ri Sol Ju. NIS a declarat că, chiar dacă există un fiu, acesta nu este în măsură să devină succesorul lui Kim, care a preluat frâiele guvernului Coreei de Nord după moartea tatălui său în 2011, potrivit AP.

Fiica lui Kim, despre care se pare că se numește Kim Ju Ae și are în jur de 13 ani, este probabil în linia de succesiune pentru a prelua conducerea Coreei de Nord de la tatăl ei, a declarat anterior agenția.

Kim Jong Un are și un copil mai mic al cărui sex nu a fost confirmat

NIS a declarat că încă încearcă să verifice dacă fiica lui Kim are un frate mai mare, dar în circumstanțele actuale el nu poate fi moștenitorul tatălui său, chiar dacă acesta există. Agenția a precizat că Kim Jong Un are și un copil mai mic al cărui sex nu a fost confirmat.

Declarația de joi nu a detaliat evaluarea NIS privind statutul politic solid al lui Kim Ju Ae. Dar a citat anterior o analiză cuprinzătoare a activităților sale publice și a protocoalelor de stat care i-au fost furnizate.

De la sfârșitul anului 2022, fiica lui Kim l-a însoțit la numeroase evenimente importante, inclusiv lansări de rachete și parade militare de amploare. Presa de stat a declarat că este „cel mai iubit” sau „respectat” copil al tatălui ei și a publicat filmări și fotografii care dovedesc apropierea lor și creșterea statutului ei politic.

Dezvăluirea numelui ei se bazează pe o relatare a fostei vedete NBA Dennis Rodman, care și-a amintit cum a ținut-o în brațe pe fiica bebelușă a lui Kim Jong Un în timpul unei călătorii din 2013 la Phenian, capitala Coreei de Nord.

Problemă cheie în discuțiile externe despre potențialele planuri de succesiune

În 2023, un parlamentar sud-coreean a declarat că NIS a informat o comisie legislativă că Kim Ju Ae are un frate mai mare. Însă agenția ar fi clarificat că încă încearcă să verifice rapoartele conform cărora liderul nord-coreean ar avea un fiu.

Dacă are sau nu un frate mai mare este o problemă cheie în discuțiile externe despre potențialele planuri de succesiune ale Coreei de Nord, din cauza sistemului său adânc înrădăcinat de patriarhat și putere dominată de bărbați. De la înființarea sa în 1948, toți cei trei lideri ai Coreei de Nord au fost membri de sex masculin ai familiei Kim. Kim Jong Un a fost precedat de tatăl său, Kim Jong Il, și de bunicul său, Kim Il Sung.

Unii experți se îndoiesc că înalții oficiali nord-coreeni în vârstă ar accepta comanda unei femei. De asemenea, aceștia notează că ascensiunea la putere a lui Kim Ju Ae ar putea însemna în cele din urmă sfârșitul domniei familiei sale dacă se căsătorește cu un bărbat dintr-o altă familie și îi dă puterea copilului lor.