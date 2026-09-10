Coreea de Nord a construit o nouă instalație nucleară. Câte focoase ar putea adăuga la arsenalul lui Kim Jong-un

Potrivit unei analize bazate pe imagini satelitare și informații publice, instalația poate găzdui până la 28 de cascade de centrifuge, echipamente utilizate pentru îmbogățirea uraniului, scrie The Guardian. Noua instalație, a doua de acest tip identificată la Yongbyon, ar putea crește semnificativ capacitatea Coreei de Nord de a produce uraniu puternic îmbogățit pentru programul său nuclear.

Capacitatea ar putea ajunge la 85 de kilograme pe an

O analiză realizată în 2025 de James Martin Center for Nonproliferation Studies, citată de presa sud-coreeană, estimează că cele 28 de cascade ar putea include aproximativ 4.592 de centrifuge.

Potrivit acestei estimări, instalația ar putea produce în jur de 85 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit destinat armelor într-un singur an. Cantitatea ar fi suficientă pentru fabricarea a aproximativ trei-patru focoase nucleare suplimentare. Estimarea este însă una analitică, nu o confirmare directă a producției efective a instalației.

AIEA: „Un motiv de serioasă îngrijorare”

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că activitatea continuă la instalațiile de îmbogățire de la Yongbyon și Kangson, precum și extinderea raportată a capacității de producție a materialului nuclear destinat armelor, reprezintă „un motiv de serioasă îngrijorare”.

Agenția nu are inspectori în Coreea de Nord, aceștia fiind expulzați în 2009. Evaluarea actuală se bazează pe analiza imaginilor satelitare și a altor informații disponibile public.

Imaginile analizate arată evoluția construcției noii instalații de la Yongbyon, iar fotografii publicate de presa de stat nord-coreeană după vizita lui Kim Jong-un în iunie au oferit informații suplimentare.

Kim Jong-un promite extinderea arsenalului nuclear

În timpul vizitei la complexul nuclear, Kim Jong-un a susținut că, în ultimii cinci ani, capacitatea Coreei de Nord de a produce material nuclear destinat armelor s-a mai mult decât dublat. Liderul nord-coreean a promis, de asemenea, planuri pentru consolidarea „exponențială” a forțelor nucleare ale țării.

Ministrul sud-coreean al Apărării, Ahn Gyu-back, estima în august că Coreea de Nord ar deține între 80 și 120 de focoase nucleare. Oficialul a precizat însă că această cifră se bazează pe estimări ale unor organizații private și nu poate fi confirmată independent de armata sud-coreeană. AIEA avertizează că dezvoltarea continuă a programului nuclear nord-coreean încalcă rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU.