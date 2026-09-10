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Kim Jong-un, mesaj neașteptat despre militarii nord-coreeni trimiși în străinătate: „Mulțumiri speciale și un înalt omagiu”

Kim Jong-un le-a transmis mulțumiri speciale militarilor implicați în operațiuni militare în străinătate și a făcut apel la populație să contribuie la dezvoltarea țării prin patriotism și devotament. Declarațiile au fost făcute la Phenian, în cadrul unei ceremonii dedicate celei de-a 78-a aniversări a fondării Coreei de Nord.
Kim Jong-un, mesaj neașteptat despre militarii nord-coreeni trimiși în străinătate: „Mulțumiri speciale și un înalt omagiu”
Liderul nord-coreean Kim Jong-Un. Sursa foto: KCNA/KNS/dpa
Luiza Moldovan
10 sept. 2026, 10:40, Știri externe
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Kim Jong-un a participat miercuri la ceremonia organizată la Phenian, alături de oficiali de rang înalt din partid, guvern și armată, potrivit agenției de stat KCNA.

Liderul nord-coreean a transmis mulțumiri muncitorilor, militarilor și organizațiilor care reprezintă comunitățile nord-coreene din străinătate.

În același timp, el a acordat o atenție specială armatei.

Kim Jong-un a exprimat „mulțumiri speciale și un înalt omagiu” față de comandanții și soldații implicați în operațiuni militare în străinătate, potrivit KCNA.

Kim Jong-un și patriotismul

În discursul său, liderul nord-coreean a insistat asupra rolului pe care populația trebuie să îl aibă în dezvoltarea țării.

El a prezentat patriotismul, serviciul voluntar și contribuția cetățenilor drept elemente esențiale pentru atingerea obiectivelor regimului.

Idealul nostru se realizează rapid datorită patriotismului, serviciului voluntar și contribuțiilor devotate ale tuturor cetățenilor care se roagă pentru prosperitatea țării”, a declarat Kim Jong-un, citat de KCNA.

El a susținut, de asemenea, că moralul populației a crescut în contextul eforturilor pentru atingerea obiectivelor naționale.

Potrivit liderului de la Phenian, „mințile drepte și eforturile” oamenilor care își iubesc și își servesc țara au devenit „stâlpii unei puteri irezistibile” care susțin dezvoltarea actuală a Coreei de Nord.

Kim Jong-un le-a cerut Partidului Muncitorilor din Coreea și guvernului să își asume „o responsabilitate mai mare”, să facă „un pas mai mare” și să asigure „un avans dinamic”.

Jurământ de loialitate față de regim

Ceremonia a avut și o puternică încărcătură politică.

Kim Jong-un și ceilalți participanți, printre care oficiali de rang înalt din partid, guvern și armată, au ținut în mâini eșarfe roșii și au depus un jurământ de loialitate față de sistemul socialist și regim.

Liderul nord-coreean s-a întâlnit ulterior cu reprezentanți ai mai multor categorii sociale, printre care muncitori remarcați pentru rezultatele lor și persoane decorate pentru merite deosebite.

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