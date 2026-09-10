Operațiune secretă dejucată în Arctica: Forțele NATO au interceptat submarine rusești care simulau sabotarea cablurilor submarine

Misiunea clandestină a GUGI

Misiunea a fost desfășurată de Direcția Principală de Cercetare Subacvatică a Rusiei (GUGI), o unitate specializată aflată sub sancțiunile Washingtonului și Londrei, notează Reuters.

Submersibilele rusești de mare adâncime au simulat amplasarea acestei tehnologii sofisticate și distructive în eventualitatea unui conflict deschis cu NATO, fără a provoca însă avarii cablurilor existente.

Exercițiul a avut loc în apropierea arhipelagului Svalbard, unde două cabluri de fibră optică leagă insulele de Norvegia continentală. Acestea se află la adâncimi de până la 2.700 de metri și transportă volume masive de date provenite de la stația satelitară SvalSat, parte din rețeua NASA.

Marea Britanie și Norvegia au anunțat în aprilie că au identificat o operațiune rusă clandestină în apele arctice. Cele două state au informat ulterior Moscova că sunt la curent cu existența noii tehnologii, într-o încercare de a descuraja utilizarea acesteia.

Ministrul norvegian al apărării, Tore Sandvik, a declarat că operațiunea comună a transmis Rusiei mesajul că activitățile clandestine nu pot rămâne nedetectate și că orice tentativă de atac asupra infrastructurii critice va avea consecințe.

Vulnerabilitatea infrastructurii submarine

Importanța strategică a infrastructurii submarine a crescut în ultimii ani, în condițiile în care cablurile de telecomunicații și energie susțin comunicațiile globale, tranzacțiile financiare și transportul de date.

NATO și statele europene și-au intensificat măsurile de protejare a acestor infrastructuri după distrugerea conductelor Nord Stream în 2022 și după o serie de incidente în Marea Baltică.

Începând din 2023, un număr tot mai mare de nave au fost observate deplasându-se lent deasupra sau în apropierea unor infrastructuri submarine sensibile, activitate cunoscută drept „drifting”.

Deși practica nu este ilegală în ape internaționale, analiștii consideră că astfel de operațiuni sunt premergătoare unui sabotaj.

Deși acțiunile de monitorizare aliată precum Baltic Sentry și Nordic Warden au redus incidentele din Marea Baltică, infrastructura submarină europeană rămâne expusă în fața extinderii rapide a dependenței digitale și a rețelelor de transport al energiei.

Temeri privind testarea Articolului 5

Confruntarea alimentează temerile analiștilor occidentali privind testarea de către Moscova a Articolului 5 din NATO (apărarea colectivă).

În plus, în luna august, directorul CIA, John Ratcliffe, a mers la Moscova tocmai pentru a avertiza autoritățile ruse împotriva escaladării actelor ostile din Europa, în timp ce Kremlinul continuă să nege orice implicare.