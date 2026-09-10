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Clipe de panică la bordul unui avion Delta: aeronava a coborât 8.230 de metri în 10 minute

Incidentul s-a produs pe 6 septembrie, la bordul cursei Delta 2311, care zbura de la Los Angeles spre Salt Lake City. La bord se aflau 174 de pasageri și șase membri ai echipajului.
Clipe de panică la bordul unui avion Delta: aeronava a coborât 8.230 de metri în 10 minute
Foto: Pexels
Victor Dan Stephanovici
10 sept. 2026, 10:18, Social
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În timpul zborului a apărut o problemă neașteptată la sistemul de presurizare. Echipajul a început o coborâre rapidă, iar măștile de oxigen s-au activat în cabină, transmite Fox News.

Aeronava a coborât aproximativ 8.230 de metri în circa 10 minute, ajungând de la aproximativ 11.000 de metri la circa 2.740 de metri altitudine.

Pilotul a cerut coborârea la 9.000 de picioare, echivalentul a aproximativ 2.740 de metri, și a solicitat devierea imediată spre Las Vegas.

„Măștile de oxigen sunt activate?”

Situația poate fi auzită și în comunicațiile dintre echipaj și controlorii de trafic aerian. Pilotul cursei Delta 2311 a anunțat că avionul se află într-o coborâre rapidă și că dorește să ajungă la 9.000 de picioare, adică aproximativ 2.740 de metri.

Controlorul l-a întrebat dacă măștile de oxigen au fost activate. Răspunsul pilotului a fost afirmativ. Aeronava a aterizat în siguranță pe aeroportul Harry Reid din Las Vegas, iar pasagerii au coborât normal. Compania Delta a pus la dispoziție un alt avion pentru continuarea călătoriei.

Pasagerii nu știau ce se întâmplă

Un pasager a povestit ulterior că cea mai înfricoșătoare parte a incidentului nu a fost neapărat coborârea rapidă, ci faptul că oamenii din cabină nu știau ce se întâmplă. Însoțitorii de bord încercau să facă anunțuri în timp ce purtau măștile de oxigen, însă mesajele erau greu de auzit.

Pasagerul a relatat că, după ce și-a pus masca, s-a întrebat pentru câteva momente dacă ceea ce se întâmpla era real. A încercat inclusiv să se conecteze la internet pentru a putea trimite mesaje celor apropiați, în cazul în care situația s-ar fi agravat.

Un fost pilot al Marinei SUA, cu aproape 40 de ani de experiență în aviație, a descris pentru Fox News o asemenea problemă de presurizare drept „extrem de rară”.

În astfel de situații, prioritatea echipajului este coborârea rapidă la o altitudine sigură și găsirea celui mai apropiat aeroport potrivit pentru aterizare. Delta a transmis că echipajul a urmat procedurile și pregătirea pentru astfel de situații și și-a cerut scuze pasagerilor pentru experiența trăită.

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