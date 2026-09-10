Bombă din Al Doilea Război Mondial, găsită la Sfântu Gheorghe

„Ieri, în jurul orei 16:00, pompierii militari au intervenit în municipiul Sfântu Gheorghe, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, prin care a fost semnalată descoperirea unui posibil element de muniție”, informează, joi, ISU Covasna.

La fața locului a intervenit o echipă pirotehnică. Geniștii au descoperit bombă de aruncător de calibrul 60 mm, fără focos, provenită din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

Pirotehnicienii au cercetat zona. Nu au mai fost găsite alte elemente de muniție.

Bomba neexplodată a fost ridicată, transportată și depozitată în condiții de siguranță. Ea va fi distrusă ulterior de pirotehniști.

La intervenție a fost prezent și un un echipaj SMURD, cu rol preventiv. Misiunea s-a încheiat fără incidente, potrivit ISU Covasna.

„Reamintim cetățenilor că munițiile rămase neexplodate pot reprezenta un real pericol chiar și după perioade îndelungate de timp. În cazul descoperirii unor astfel de elemente, nu le atingeți, nu le loviți și nu încercați să le mutați sau să le demontați. Îndepărtați-vă de zona respectivă și anunțați imediat autoritățile prin apel la 112”, informează sursa citată.