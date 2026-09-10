Prima pagină » Știrile zilei » Ziua Crucii, marcată pe Vârful Caraiman cu un moment dedicat memoriei eroilor români căzuți în Primul Război Mondial

Ziua Crucii, marcată pe Vârful Caraiman cu un moment dedicat memoriei eroilor români căzuți în Primul Război Mondial

Vineri, pe Vârful Caraiman va fi marcată Ziua Crucii, printr-un moment solemn dedicat memoriei eroilor români căzuți în Primul Război Mondial.
Ziua Crucii, marcată pe Vârful Caraiman cu un moment dedicat memoriei eroilor români căzuți în Primul Război Mondial
Ioana Târziu
10 sept. 2026, 11:23, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Evenimentul va avea loc la ora 11:30.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, militari, veterani, reprezentanți ai instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, salvatori montani și voluntari vor urca împreună către Crucea Eroilor.

Acțiunea reprezintă un gest simbolic de recunoștință pentru cei care s-au jertfit pentru țară, de respect față de istorie și de responsabilitate față de generațiile viitoare.

Ascensiunea va începe la ora 08.00, de la Cabana Piatra Arsă.

Crucea de pe Caraiman, ridicată la peste 2.200 de metri altitudine, este unul dintre cele mai importante simboluri ale jertfei și memoriei naționale.

În perioada 2016–2020, în contextul Centenarului Marii Uniri, monumentul a fost reabilitat și pus în valoare prin proiectul „Crucea Caraiman”.

Proiectul a fost implementat de Ministerul Apărării Naționale, prin Secretariatul General, cu sprijinul de specialitate al Direcției Domenii și Infrastructuri, cu finanțare din fonduri europene.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Oamenii de afaceri din Constanța care au zburat la Mykonos cu șeful Tribunalului în avion privat au dosare chiar în instanța condusă de judecătorul Croitoru / Firma unde este acționar Mihai Daraban, dosar la DNA / Legăturile cu judecătorul CCR Cristian Deliorga
G4Media
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
GSP.ro
Va face AUR pactul cu diavolul? Mirel Palada explică planul abil al partidului suveranist cu PSD
Gandul
Armina și Jaguarul s-au SĂRUTAT pasional la Insula iubirii 2026. Toate detaliile unei apropieri incendiare, care a sfârșit în PAT
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
Companiile Kronospan și Kronochem din Sebeș, trimise în judecată pentru poluarea mediului cu substanțe cancerigene
Libertatea
Maurice Munteanu, probleme de sănătate la Asia Express 2026. Concurentul a fost nevoit să se oprească încă de la prima probă: „Mi-o ia inima razna și nu mai pot să judec”
CSID
Brandul din China care se menține pe locul 5 în România. Cota de piață a ajuns la 6,84% în august
Promotor
HARTĂ. România, la 1.477 km de autostrăzi și drumuri expres / Ce se mai deschide în 2026 și ce rămâne pentru 2027
Economedia