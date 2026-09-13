Un bolovan s-a prăbușit peste un cortegiu funerar. Femeia care își conducea mama pe ultimul drum a murit și ea

O femeie a murit sâmbătă în timp ce participa la înmormântarea mamei sale. Un bolovan uriaș s-a desprins și i-a strivit mașina aflată într-un cortegiu funerar. Accidentul a avut loc între două localități din centrul Italiei.
Cortegiul funerar era format din mai multe mașini. Bolovanul a lovit câteva autoturisme, dar singura persoană decedată a fost femeia menționată.
În mașina strivită de stâncă se afla și soțul ei. El a supraviețuit și a ajuns la spital.
Autoritățile au deschis o anchetă.
Continuarea pe Mediafax Italia.