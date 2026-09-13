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MAE avertizează românii care merg în Kosovo: Demonstrații și posibile perturbări în Priștina, pe 16 septembrie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Kosovo că, pe 16 septembrie 2026, în Priștina vor avea loc demonstrații. În acest sens, situația ar putea genera anumite perturbări, inclusiv de trafic și în transportul public.
MAE avertizează românii care merg în Kosovo: Demonstrații și posibile perturbări în Priștina, pe 16 septembrie
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Diana Nunuț
13 sept. 2026, 14:30, Social
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MAE a transmis, duminică, o atenționare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Kosovo.

În data de 16 septembrie, în Priștina vor avea loc demonstrații, care ar putea cauza anumite perturbări, inclusiv de trafic și în transportul public.

„MAE recomandă cetățenilor români să se informeze în permanență cu privire la evoluția situației la nivel local, să aloce mai mult timp pentru eventuale deplasări și să păstreze distanța față de adunările mari de persoane sau demonstrații”, transmite ministerul.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Biroului de Legătură al României la Priștina, +383 (0) 38604272, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), care funcționează permanent.

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