Atenționare MAE: Trafic îngreunat la două frontiere din Muntenegru

Începând cu 14 septembrie 2026, traficul ar putea fi îngreunat la punctele de trecere Debeli Brijeg – Karasovići și Vitaljina – Kobila, pe fondul unor proteste regionale coordonate ale transportatorilor rutieri din Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru și Macedonia de Nord.

MAE recomandă cetățenilor români să evite, pe cât posibil, cele două puncte de frontieră în perioadele cu trafic intens și, dacă situația permite, să își reprogrameze călătoriile care presupun tranzitarea acestora.

De asemenea, românii sunt sfătuiți să respecte indicațiile autorităților locale și ale forțelor de ordine și să nu părăsească vehiculele în zonele unde acest lucru este interzis sau ar putea afecta desfășurarea traficului.

Ministerul recomandă verificarea constantă a situației traficului și a timpilor de așteptare înainte de plecare și pe durata călătoriei, astfel încât deplasarea să poată fi planificată în consecință.

Numere de telefon pentru asistență consulară

Cetățenii români aflați în Muntenegru pot solicita asistență consulară la numărul Ambasadei României la Podgorica: +382 20 618 040. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent.

Pentru situații dificile, speciale sau urgente, este disponibil și numărul de urgență al misiunii diplomatice: +382 69 380 349.

MAE le recomandă românilor să consulte informațiile oficiale de călătorie și să folosească aplicația „Călătorește informat”, care oferă alerte și recomandări pentru deplasările în străinătate.