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Un camion încărcat cu grâu s-a răsturnat în județul Constanța. O femeie însărcinată, transportată la spital. Traficul a fost restricționat

Un camion care transporta grâu s-a răsturnat în localitatea Nicolae Bălcescu, județul Constanța. În urma impactului, o femeie însărcinată a suferit răni la cap, dar și un atac de panică, și a fost transportată de urgență la spital. Traficul a fost restricționat pe ambele sensuri.
Un camion încărcat cu grâu s-a răsturnat în județul Constanța. O femeie însărcinată, transportată la spital. Traficul a fost restricționat
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Coralia Frigea
13 sept. 2026, 14:48, Social
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Un accident rutier s-a produs duminică, 13 septembrie, în jurul orei 13:25, în localitatea Nicolae Bălcescu din județul Constanța. În urma impactului, un camion încărcat cu grâu s-a răsturnat, iar două persoane au avut nevoie de îngrijirile medicilor.

Camionul s-a răsturnat pe partea carosabilă, iar traficul a fost restricționat pe ambele sensuri de mers. Autoritățile i-au ghidat mai apoi pe șoferi pe străzile lăturalnice din localitate, pentru a putea evita zona.

O femeie gravidă, dusă de urgență la spital

Două persoane se aflau în camion și au suferit răni din cauza impactului. Una dintre ele, o femeie de 31 de ani, însărcinată în 12 săptămâni, a făcut un atac de panică, dar și o rană la nivelul tâmplei.

Șoferul camionului a avut și el nevoie de îngrijiri medicale, mai transmite ISU Constanța.

Accidentul a avut loc la ieșirea din Nicolae Bălcescu spre Dorobanțu, unde se încearcă degajarea asfaltului, pentru ca traficul să se desfășoare din nou în condiții normale.

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