Predoiu, de Ziua Pompierilor: Dotarea și organizarea IGSU și a Sistemului Național pentru Situații de Urgență reprezintă astăzi un model în Europa

„Luptați în fiecare zi pentru vieți, pentru ceilalți și pentru tricolor. Și acest lucru este rezervat celor demni și puternici, care își pot asuma astfel de profesii. Îmi exprim astăzi respectul, așa cum o fac de fiecare dată, pentru profesia dumneavoastră nobilă și mă rog să aveți în continuare puterea de a merge pe aceeași cale, cu mult profesionalism, cu multă demnitate și cu foarte multă eficiență, pentru comunități și pentru cetățenii pe care îi salvați din pericol”, spune ministrul Afacerilor Interne, într-un discurs ținut cu ocazia Zilei Pompierilor.

178 de ani de la bătălia din Dealul Spirii

În discursul său, Cătălin Predoiu a amintit că în 2026 sunt aniversați 178 de ani de la bătălia din Dealul Spirii, eveniment pe care l-a descris drept „piatra de temelie, emoțională și istorică” a armei pompierilor.

Predoiu: Sistemul Național pentru Situații de Urgență, „un model în Europa”

Ministrul Afacerilor Interne a vorbit despre transformările prin care a trecut arma pompierilor după căderea comunismului și despre integrarea acesteia în Sistemul Național pentru Situații de Urgență.

Potrivit lui Predoiu, integrarea pompierilor alături de paramedici, aviație și structuri de intervenții tehnice a contribuit la reducerea riscurilor, scurtarea timpilor de intervenție și creșterea șanselor de supraviețuire ale persoanelor aflate în situații de urgență.

Predoiu a apreciat și dezvoltarea dotărilor pentru intervenții în situații de urgență. El a atribuit o parte importantă a acestui proces viziunii secretarului de stat Raed Arafat și fondurilor europene.

„Dotarea de care dispune astăzi Ministerul Afacerilor Interne pentru intervențiile în situații de urgență, deci și pentru arma pompierilor, este la un nivel superior în Europa”, a declarat ministrul.

Predoiu a afirmat că dotarea și organizarea IGSU și a Sistemului Național pentru Situații de Urgență reprezintă „un model în Europa”, precizând că acest model este studiat de structuri europene și de structuri NATO specializate în gestionarea riscurilor.

„Dotarea și organizarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și a Sistemului Național pentru Situații de Urgență reprezintă astăzi un model în Europa. Acest model este studiat la nivelul structurilor europene și al unor structuri NATO dedicate gestionării acestor tipuri de riscuri, iar metodele noastre sunt avute în vedere și de alte țări din Europa”, adaugă Predoiu.

„Nouă din zece români își exprimă încrederea în arma dumneavoastră”

Ministrul a subliniat că evoluția instituțională și dotarea pompierilor au mers în paralel cu menținerea încrederii populației.

„Nouă din zece români își exprimă încrederea în arma dumneavoastră, în profesia de pompier”, a spus Predoiu, adăugând că această încredere trebuie răsplătită în continuare.

El a cerut, în același timp, continuarea procesului de modernizare, prin inovare, reorganizare, noi dotări logistice și consolidarea culturii organizaționale.

Dronele, printre noile amenințări

Cătălin Predoiu a avertizat că structurile de intervenție trebuie să se pregătească pentru noi tipuri de riscuri. Printre acestea a enumerat dronele, incendiile de mare amploare, incendiile de pădure asociate cu dezastre naturale și inundațiile.

În cazul dronelor, ministrul a spus că România s-a confruntat în această vară cu astfel de situații aproape săptămânal și a pledat pentru o legislație adaptată noii provocări.

„Este nevoie și de intervenții din partea Guvernului pentru procurarea tehnologiilor necesare și pentru echiparea structurilor de intervenție cu tehnologii antidronă”, a declarat Predoiu.

Pompierii români au intervenit în Franța, Grecia și Serbia

Cătălin Predoiu a vorbit și despre misiunile externe ale pompierilor români din această vară. Potrivit ministrului, aceștia au intervenit în Franța, Grecia și Serbia, unde au reprezentat România și au contribuit la consolidarea prestigiului țării.

Predoiu a precizat că nicio misiune externă nu a pus în pericol capacitatea României de a interveni în situații de urgență pe teritoriul național.

La finalul discursului, ministrul Afacerilor Interne le-a mulțumit pompierilor pentru activitatea desfășurată și pentru cele peste 400.000 de intervenții în situații de urgență înregistrate în acest an, precum și pentru miile de vieți salvate anual.