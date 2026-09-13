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Scăpări de gaz într-un bloc din Râmnicu Vâlcea. Alimentarea a fost oprită pentru 20 de apartamente

Pompierii militari din Vâlcea au intervenit, duminică, după ce au fost sesizați cu privire la posibile scăpări de gaz într-un apartament dintr-un bloc din Râmnicu Vâlcea. Verificările au indicat scăpări de gaz la mai multe contoare de pe casa scării, iar alimentarea a fost oprită pentru toate cele 20 de apartamente.
Scăpări de gaz într-un bloc din Râmnicu Vâlcea. Alimentarea a fost oprită pentru 20 de apartamente
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
13 sept. 2026, 11:51, Social
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Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea au fost sesizați, duminică, în legătură cu posibile scăpări de gaz într-un apartament dintr-un bloc situat pe strada Mărașești din Râmnicu Vâlcea.

Potrivit ISU Vâlcea, la fața locului s-au deplasat  o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială CBRN. A fost anunțată și compania de distribuție a gazelor.

Inițial, pompierii au ventilat apartamentul, iar aparatele de măsurare nu au mai înregistrat valori de gaz. Ulterior, echipa Distrigaz a identificat scăpări de gaz la mai multe contoare de pe casa scării și a continuat verificările.

În urma intervenției, echipa Distrigaz a dispus oprirea alimentării cu gaz pe toată scara, măsura afectând în total 20 de apartamente.

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