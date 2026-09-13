Scăpări de gaz într-un bloc din Râmnicu Vâlcea. Alimentarea a fost oprită pentru 20 de apartamente

Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea au fost sesizați, duminică, în legătură cu posibile scăpări de gaz într-un apartament dintr-un bloc situat pe strada Mărașești din Râmnicu Vâlcea.

Potrivit ISU Vâlcea, la fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială CBRN. A fost anunțată și compania de distribuție a gazelor.

Inițial, pompierii au ventilat apartamentul, iar aparatele de măsurare nu au mai înregistrat valori de gaz. Ulterior, echipa Distrigaz a identificat scăpări de gaz la mai multe contoare de pe casa scării și a continuat verificările.

În urma intervenției, echipa Distrigaz a dispus oprirea alimentării cu gaz pe toată scara, măsura afectând în total 20 de apartamente.