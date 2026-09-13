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Avertismentul unui fost ministru al Apărării: Bab el-Mandeb este astăzi un test al ordinii mondiale

Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, atrage atenția asupra pericolului escaladării conflictului din Yemen și spune că strâmtoarea „Bab el-Mandeb este astăzi un test al ordinii mondiale”.
Avertismentul unui fost ministru al Apărării: Bab el-Mandeb este astăzi un test al ordinii mondiale
Sursa foto: Mediafax Foto
Coralia Frigea
13 sept. 2026, 17:15, Politic
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Mihai Fifor, fostul ministru al Apărării, trage un semnal de alarmă după intensificarea luptelor din Yemen și spune că escaladarea conflictului poate fi un test al ordinii mondiale.

„Uneori, marile schimbări ale ordinii internaționale nu încep în capitalele marilor puteri și nici în cancelariile în care se negociază echilibrul lumii. Încep la periferie, într-un loc care pare suficient de îndepărtat pentru ca o criză să poată fi considerată locală, până în momentul în care geografia îi schimbă proporțiile”, a transmis fostul ministru, printr-o postare pe Facebook.

Războiul din Yemen se intensifică. Care sunt pericolele

Luptele dintre forțele guvernamentale și rebelii Houthi s-au transformat într-un război indirect între țările din Orientul Mijlociu: primele, susținute de Arabia Saudită, iar rebelii, susținuți de Iran.

Fostul ministru atrage atenția că aceste implicații pot merge chiar și mai departe.

„Localul devine global nu prin dimensiunea forței care produce criza, ci prin locul în care aceasta este capabilă să acționeze. Houthi nu sunt o mare putere, iar Yemenul nu este centrul economiei mondiale. Dar Bab el-Mandeb este unul dintre acele puncte rare ale geografiei în care o forță relativ limitată poate produce efecte disproporționat de mari”, a mai precizat Fifor.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb, punct vital pentru economie

Prin strâmtoarea Bab el-Mandeb trec zilnic nave petroliere, dar și nave care transportă alte mărfuri. Ea este acum blocată din cauza ultimelor lupte, iar deputatul PSD mai avertizează că SUA ar putea avea implicații decisive.

„Statele Unite nu și-au pierdut superioritatea militară. Ceea ce este pus sub presiune este capacitatea Washingtonului de a transforma această superioritate într-o ordine pe care ceilalți să o considere garantată. America trebuie să descurajeze Rusia în Europa, să gestioneze Orientul Mijlociu, să protejeze libertatea navigației și, în același timp, să-și concentreze tot mai mult resursele asupra competiției cu China în Indo-Pacific. Puterea americană rămâne enormă. Dar numărul locurilor în care este solicitată crește”, mai explică social-democratul.

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