Arabia Saudită închide conducta Est-Vest după un atac cu drone. Artera transporta până la 5 milioane de barili de petrol pe zi

Atacul a avut loc în contextul războiului dintre SUA și Iran și al perturbărilor majore din Strâmtoarea Ormuz, iar autoritățile de la Riad și Bagdad susțin că dronele au pornit din Irak.

Conducta Est-Vest, cu o lungime de aproximativ 1.200 de kilometri, traversează Peninsula Arabică și permite Arabiei Saudite să transporte petrol către porturile de la Marea Roșie, evitând astfel Strâmtoarea Ormuz.

În ultimele luni, prin această infrastructură au fost transportate între 4 și 5 milioane de barili de țiței pe zi, echivalentul a aproximativ 4-5% din oferta globală de petrol, scrie Reuters.

Conducta Est-Vest din Arabia Saudită, lovită de drone

Ministerul saudit al Energiei a anunțat că a decis suspendarea temporară a operațiunilor prin conducta Est-Vest ca măsură de precauție. Atacurile au vizat joi dimineață infrastructura petrolieră din regiunile Riad și Medina.

Imaginile din satelit au indicat prezența unui nor de fum negru în apropierea conductei, la sud de Medina. Autoritățile saudite au anunțat că atacul s-a soldat cu câteva persoane rănite, iar pagubele sunt evaluate.

Deocamdată, nu este clar cine a lansat efectiv atacul. Atât Arabia Saudită, cât și Irakul au afirmat însă că dronele au pornit de pe teritoriul irakian.

Situația este deosebit de sensibilă deoarece în Irak operează mai multe grupări armate susținute de Iran. Guvernul de la Bagdad a condamnat atacul și a declanșat o operațiune pentru identificarea celor responsabili.

Conducta Est-Vest, alternativă la Strâmtoarea Ormuz

Importanța conductei Est-Vest a crescut semnificativ în contextul blocajului din Strâmtoarea Ormuz. Traficul petrolier prin această rută strategică s-a redus la niveluri foarte scăzute pe fondul războiului dintre SUA și Iran.

Prin conducta care traversează Arabia Saudită, exportatorul mondial de petrol poate evita una dintre cele mai vulnerabile zone maritime din regiune. Suspendarea transportului reprezintă, prin urmare, o nouă presiune asupra pieței globale a energiei.

Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că livrările de țiței saudit au ajuns la cele mai scăzute niveluri din ultimele peste trei decenii. Reducerea este legată, printre altele, de atacurile asupra navelor care tranzitează Strâmtoarea Bab el-Mandeb, atribuite unor grupări afiliate rebelilor Houthi.

În acest context, prețul petrolului a trecut din nou de pragul de 100 de dolari pe baril.

Conducta Est-Vest și escaladarea conflictului din regiune

Atacul asupra conductei Est-Vest vine în aceeași perioadă în care rebelii Houthi, susținuți de Iran, și-au consolidat poziția în zona Mării Roșii.

Patru surse din cadrul guvernului yemenit au declarat pentru Reuters că rebelii Houthi au capturat insula Perim, o poziție strategică aflată la intrarea în Marea Roșie, în Strâmtoarea Bab el-Mandeb.

În paralel, Arabia Saudită a cerut Statelor Unite sprijin militar împotriva grupării Houthi. Riadul nu a anunțat însă, deocamdată, o ripostă militară directă la atacul asupra conductei.

Ministerul saudit de Externe a precizat că Arabia Saudită a decis să nu răspundă militar la cererea premierului irakian, dar și-a rezervat dreptul de a lua „toate măsurile necesare” pentru protejarea intereselor sale.

Guvernul irakian a reacționat inclusiv prin demiterea unui comandant militar care coordonase operațiuni în provincia Maysan, aflată în sud-estul țării, la granița cu Iranul. Zona este cunoscută pentru prezența și influența unor miliții șiite susținute de Teheran.

Irakul a dispus, de asemenea, închiderea temporară a punctului de trecere a frontierei Shalamcheh cu Iranul, ca măsură de precauție. Autoritățile desfășoară în continuare o operațiune pentru identificarea persoanelor responsabile de atacul asupra conductei.

Incidentul amplifică astfel presiunile asupra pieței petroliere mondiale, într-un moment în care mai multe rute strategice pentru transportul energiei din Orientul Mijlociu sunt deja afectate de conflict.