Budanov: Europa începe să înțeleagă amenințarea războiului hibrid al Rusiei

Oficialul ucrainean afirmă că Ucraina este pregătită să-și ofere experiența militară acumulată în timpul războiului pentru a ajuta țările europene să contracareze acțiunile Rusiei.

Budanov a făcut declarațiile joi, în marja Conferinței de la Riga, într-un interviu acordat Euronews. Potrivit acestuia, statele din Europa Centrală încep să observe tot mai clar manifestările operațiunilor hibride rusești.

Războiul hibrid al Rusiei, de la propagandă la sabotaj

Kirilo Budanov afirmă că Rusia urmează un tipar care începe cu „operațiuni speciale de informare și propagandă” și poate evolua către acțiuni mult mai grave.

Printre acestea, oficialul ucrainean a enumerat incidente care vizează industria de apărare, aerodromurile și infrastructura feroviară. Budanov consideră că schimbarea de percepție în Europa este importantă și speră ca statele europene să înțeleagă mai bine natura amenințării reprezentate de Moscova.

Declarațiile vin într-un context în care mai multe state europene au semnalat presupuse acțiuni de destabilizare asociate Rusiei.

Premierul Estoniei, Kristen Michal, a afirmat recent că un incendiu izbucnit la o companie din industria de apărare ar putea avea legătură cu Rusia, deși ancheta privind incidentul este încă în desfășurare. Germania a atribuit oficial Moscovei un incident în care o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită pe un aeroport din Leipzig.

La începutul lunii august, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a acuzat Rusia că desfășoară o serie de acțiuni de destabilizare, dezinformare, amenințări și sabotaj împotriva Europei.

Avertismentul lui Budanov pentru Europa

Întrebat despre riscurile pentru statele baltice, Budanov a spus că Estonia și Letonia beneficiază de schimburi permanente de informații cu aliații și că amenințarea rusă rămâne una potențială.

Fost șef al serviciului de informații militare al Ucrainei, Budanov le-a transmis europenilor să țină cont de experiența acumulată de țara sa în confruntarea cu Rusia.

„Nimeni în lume nu are experiența militară pe care o au Ucraina și Rusia”, a afirmat el în cadrul unei dezbateri.

Oficialul ucrainean a precizat că Kievul este pregătit să împărtășească această experiență cu statele europene, astfel încât acestea să poată fi mai bine pregătite pentru eventualele amenințări.

„Dacă nu vreți să aveți de-a face cu Rusia, aveți de-a face cu noi”, a declarat Budanov la Conferința de la Riga, subliniind costurile uriașe pe care Ucraina le-a plătit în urma războiului.

El a transmis, practic, un apel către statele europene să folosească lecțiile învățate de Ucraina pentru a evita pierderi similare în eventualitatea escaladării amenințărilor hibride.