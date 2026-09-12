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Numărul morților în incendiul unui feribot din Filipine a crescut la 35

Incendiul care a distrus un feribot de pasageri din Filipine, soldat cu moartea a cel puțin 35 de persoane, s-a răspândit atât de repede încât un bărbat nu a avut timp să-și ia o vestă de salvare, deoarece alți pasageri l-au călcat în panica creată.
Numărul morților în incendiul unui feribot din Filipine a crescut la 35
Imagine cu caracter ilustrativ
Laurențiu Marinov
12 sept. 2026, 06:46, Știri externe
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Cincizeci și patru de persoane sunt încă dispărute de când incendiul a distrus feribotul miercuri noaptea, în apropiere de provincia Palawan din sud-vest. Au fost 43 de supraviețuitori. Imaginile furnizate de garda de coastă au arătat interiorul carbonizat al navei și ceea ce păreau a fi rămășițe umane, cenușă și metal ars, inclusiv o mașină, relatează AP.

„Focul s-a răspândit rapid. Atunci am căzut la pământ și m-am ars la spate”, a povestit Arnulfo Nokki Villanueva într-un videoclip difuzat de News5. El a spus că a sărit de la fereastră. „Am vrut să iau o vestă de salvare, dar nu am reușit să iau una pentru că oamenii călcau pe mine. Oamenii erau panicați.”

Salvatorii s-au chinuit joi să intre în interiorul ambarcațiunii însă căldura și a fumul au încetinit eforturile de căutare a pasagerilor care ar fi putut fi blocați. Vineri, numărul morților a crescut la 35, pe măsură ce au fost recuperate mai multe cadavre.

Feribotul a plecat din capitala Manila și se afla la aproximativ 7,4 kilometri (4,5 mile) de satul Turda, aproape de destinația sa, Coron, din provincia Palawan, când a fost raportat incendiul. Cauza incendiului nu a fost încă stabilită.

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