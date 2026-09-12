Donald Trump va sosi în Irlanda pentru o vizită de două zile

Donald Trump va avea o vizită de curtoazie cu președinta irlandeză Catherine Connolly, precum și o întâlnire bilaterală cu prim-ministrul irlandez Michael Martin, potrivir BBC.

De asemenea, va participa la evenimentele de la reședința ambasadorului SUA în Irlanda, Ed Walsh, din Phoenix Park, Dublin.

Trump va participa apoi la turneul de golf Amgen Irish Open, care are loc la Trump International Golf Links și la Hotel Doonbeg din comitatul Clare, pe care îl deține.

Ultima dată a vizitat Republica Irlanda în 2019, unde a petrecut timp și la terenul său de golf.

Mii de oameni sunt așteptați la proteste

Autoritățile irlandeze plănuiesc vizita lui Trump de luni de zile, în cadrul a ceea ce va fi una dintre cele mai mari operațiuni de securitate din istoria statului.

Mii de oameni sunt așteptați la protestele din Dublin, iar un protest va avea loc și în Doonbeg.

Fiii săi, Eric și Donald Trump Junior, sunt așteptați să-l însoțească pe Trump la Doonbeg.

Un pasionat fan al golfului, Trump a declarat în iulie că speră să călătorească la Doonbeg pentru a urmări turneul Irish Open.

Într-un mesaj video special, el a declarat la evenimentul de sărbătoare a Zilei de 4 iulie organizat de Ambasada SUA că vrea să-l vadă „pe Rory McIlroy și pe toți marii jucători”.