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Șase nigerieni, extrădați în SUA pentru că au escrocat peste 100 de femei cu milioane de dolari

Șase cetățeni nigerieni legați de o rețea criminală organizată care ar fi escrocat femei americane cu peste 6 milioane de dolari prin intermediul unor escrocherii romantice online vor fi extrădați în Statele Unite, a anunțat poliția sud-africană.
Șase nigerieni, extrădați în SUA pentru că au escrocat peste 100 de femei cu milioane de dolari
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Pexels
Laurentiu Marinov
12 sept. 2026, 02:54, Știri externe
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Bărbații, care au fost arestați în orașul sud-african Cape Town în 2021, urmează să fie predați  unor oficiali ai Biroului Federal de Investigații și transportați în SUA pentru a se confrunta cu acuzații de fraudă electronică și spălare de bani, potrivit CNN.

Aceștia sunt acuzați că aparțin unei rețele criminale cunoscute sub numele de Black Axe , pe care Interpol o descrie ca făcând parte din grupurile criminale responsabile pentru o parte semnificativă din fraudele financiare cibernetice la nivel mondial, de obicei prin escrocherii romantice, criptomonede și escrocherii cu investiții.

Potrivit poliției sud-africane, bărbații ar fi vizat peste 100 de femei din SUA, înșelându-le cu peste 6 milioane de dolari prin intermediul unor escrocherii online despre relații romantice sau amoroase.

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