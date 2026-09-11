Șase nigerieni, extrădați în SUA pentru că au escrocat peste 100 de femei cu milioane de dolari

Bărbații, care au fost arestați în orașul sud-african Cape Town în 2021, urmează să fie predați unor oficiali ai Biroului Federal de Investigații și transportați în SUA pentru a se confrunta cu acuzații de fraudă electronică și spălare de bani, potrivit CNN.

Aceștia sunt acuzați că aparțin unei rețele criminale cunoscute sub numele de Black Axe , pe care Interpol o descrie ca făcând parte din grupurile criminale responsabile pentru o parte semnificativă din fraudele financiare cibernetice la nivel mondial, de obicei prin escrocherii romantice, criptomonede și escrocherii cu investiții.

Potrivit poliției sud-africane, bărbații ar fi vizat peste 100 de femei din SUA, înșelându-le cu peste 6 milioane de dolari prin intermediul unor escrocherii online despre relații romantice sau amoroase.