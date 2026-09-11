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Un tren de pasageri a deraiat în Franța. Sunt cel puțin 44 de răniți

Cel puțin 44 de persoane au fost rănite, inclusiv una grav, după ce un tren de pasageri a deraiat în nordul Franței, au declarat oficialii locali.
Un tren de pasageri a deraiat în Franța. Sunt cel puțin 44 de răniți
Sursa foto: X Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
12 sept. 2026, 00:50, Știri externe
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O tânără de 18 ani a fost transportată cu elicopterul la spital, în stare critică, potrivit BBC.

Ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, a declarat că 180 de pasageri se aflau la bordul trenului care circula între Rouen și Caen, în Normandia.

El a adăugat că 140 de pompieri și alte echipe de urgență au fost desfășurate la locul accidentului de vineri seară, în apropierea comunei Cléon, la sud de Rouen.

Cauza deraierii nu a fost cunoscută imediat.

Autoritățile locale au activat un plan de intervenție pentru victime în număr mare după accident, cu puțin timp înainte de ora locală 20:00 (18:00 GMT).

Ulterior au apărut fotografii care îi arătau pe pasageri coborând din trenul prăbușit, presa franceză relatând că trei vagoane s-au răsturnat.

Operatorul feroviar de stat francez SNCF a raportat „perturbări semnificative” pe rutele sale din zonă. A declarat că vor fi furnizate autobuze de înlocuire.

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