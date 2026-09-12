Într-un raport de 154 de pagini care descrie modul în care persoane rău intenționate au folosit sistemul său de inteligență artificială Claude pentru operațiuni de supraveghere și propagandă sponsorizate de stat, Anthropic a declarat că roiul de drone a fost programat să-și aleagă propriile ținte și să se prăbușească în ele pentru a detona, fără ca o ființă umană să ia decizia finală. În programarea lor, echipa independentă a ales în mod repetat o locație din regiunea Donețk din Ucraina ca țintă și a folosit VPN-uri pentru a ocoli blocurile geografice ale Anthropic. Dronele mici au devenit o armă centrală în războiul din Ucraina, potrivit The Guardian.

Anthropic a constatat, de asemenea, că infractorii cibernetici și hackerii susținuți de stat folosesc din ce în ce mai mult inteligența artificială pentru a orchestra și executa o mare parte din atacurile cibernetice, inclusiv în atacuri care vizează oficiali din Ucraina.

Un grup de hackeri ar fi desfășurat operațiuni de phishing, deturnări de rețele Wi-Fi la hoteluri și operațiuni de preluare a controlului WhatsApp împotriva unor ținte din guvernul, armată și sectoarele diplomatice ucrainene, utilizând inteligența artificială în aproape fiecare etapă, a declarat Anthropic. Activitățile grupului au fost în concordanță cu cele ale actorului de amenințare Midnight Blizzard, cu sediul în Rusia, pe care guvernul SUA l-a legat anterior de serviciul de informații externe SVR al Rusiei, a relatat Reuters. Grupul ar fi folosit inteligența artificială pentru a construi un sistem care detecta automat când malware-ul său era semnalat de apărarea de securitate și rescria codul până când acesta evita detectarea.

Bombardamentele asupra Kievului au intrat într-o nouă fază

Raportul Anthropic vine în contextul în care benzinăriile din Kiev au fost lovite de drone cu reacție, într-un val de atacuri rusești țintite, bombardamentul capitalei Ucrainei intrând într-o nouă fază de intensitate. Cel puțin două persoane au fost ucise și 12 rănite în atacuri asupra a două benzinării vineri dimineață, potrivit primarului orașului, Vitali Klitschko. Atacurile din orele de vârf vin după un atac similar asupra unei benzinării joi. Toate cele trei atacuri au vizat benzinării operate de Ukrnafta, o companie de stat de extracție a petrolului și gazelor naturale. O listă cu 18 benzinării din Kiev care se așteaptă să fie lovite de drone rusești a început să circule pe Telegram miercuri. Cele trei lovite până acum se aflau pe listă.