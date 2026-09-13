Traian Băsescu, despre criza guvernamentală și desemnarea premierului: Sunt unul dintre cei care cred că cel de-al doilea Guvern o să treacă

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a criticat, duminică, la România TV, modul în care este gestionată criza politică și faptul că România se află de patru luni fără un guvern cu puteri depline.

El a susținut că președintele Nicușor Dan trebuie să desemneze rapid un candidat pentru funcția de premier, precizând și că un nou guvern ar putea trece de Parlament, dacă va exista o nominalizare.

Întrebat dacă la nunta ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, s-ar fi discutat despre viitorul politic al României și dacă vom avea un guvern, Traian Băsescu a oferit un răspuns ironic.

„Nu cred că problema guvernului a fost ce s-a discutat între periniță, dansul miresei și plata darului. Nu cred că astea au fost prioritățile. Dacă guvernarea era o prioritate, o rezolvau înainte de nuntă”, a spus fostul președinte.

Acesta a subliniat că România se află de patru luni fără un guvern cu puteri depline, după demiterea Guvernului Bolojan, reamintind că Nicușor Dan nu a mai făcut o nominalizare pentru funcția de premier după respingerea în Parlament a Guvernului propus de Adrian Veștea.

„Numai că aici avem marea problemă a unei atitudini care, după părerea mea, nu are nimic comun cu o atitudine responsabilă. Cum poți să lași țara asta patru luni fără guvern? Cum poți să nu execuți atribuțiunea constituțională? Să desemnezi un candidat, sigur, încercând să desemnezi un candidat cu șanse să formeze un guvern. Dar trebuie să o faci. Constituția nu îți dă dreptul ție ca președinte”, a afirmat Traian Băsescu.

Fostul șef al statului a mai spus că președintele nu poate aștepta ca partidele să îi prezinte în mod public numărul de parlamentari care ar susține fiecare variantă de premier.

„Mă refer la mine, nu dau lecții nimănui, doar mă refer la experiența mea. În momentul în care trebuie să desemnezi un candidat pentru funcția de premier, nu ai dreptul să spui partidelor, ia veniți să vedem ce număr de voturi aveți fiecare. În primul rând, Constituția vorbește despre vot secret, nu am cum să-l fac public înainte de a exercita votul și, în al doilea rând, niciodată nu știi, față de estimări, cum se va vota”, a declarat Băsescu.

Băsescu crede că următorul guvern va trece de Parlament

El a precizat că, în ciuda blocajului politic, următorul guvern propus va primi votul Parlamentului.

Argumentul fostului președinte este că parlamentarii nu ar vrea să provoace o nouă criză și să intre într-o campanie electorală cu mai bine de doi ani înainte de alegerile legislative.

„Eu, spre exemplu, sunt unul dintre cei care cred că cel de-al doilea guvern o să treacă. Dintr-un motiv simplu, mai sunt doi ani și vreo câteva luni până la alegerile legislative. Păi ce parlamentar are chef să meargă acum în campanie când mai are doi ani și ceva de mandat? Deci cred că o să treacă guvernul, numai să se hotărască domnul președinte să desemneze un premier”, a spus Băsescu.

În același timp, Băsescu a venit cu critici la adresa lui Ilie Bolojan, despre care a spus că a folosit „toate tertipurile” pentru a rămâne în funcția de premier interimar după demiterea Guvernului.

„Acum, toată lumea, sigur, și eu îl acuz pe Bolojan că a aplicat toate tertipurile ca să rămână în continuare premier cu un guvern destituit de Parlament, în condițiile în care a depășit și perioada de 45 de zile de interimat. Deci, în niște condiții extrem de rele, el a preferat să blocheze orice soluție politică”, a afirmat Traian Băsescu.

„Dar, până la urmă, există o mare realitate constituțională. El stă până vine următorul premier. El are obligația politică să rămână până când predă următorului premier Palatul Victoria. El nu e în situația președintelui. Președintele nu are termen de grație, nu are 45 de zile, președintele are termen fix”, a declarat Băsescu.

„Am fi în lumea ridicolului”

Traian Băsescu a ironizat și ipoteza în care, în lipsa unei soluții pentru desemnarea unui premier, s-ar ajunge la o succesiune de interimari.

„Cum ar fi acum ca președintele să trebuiască să desemneze un interimar pentru un interimar? Pentru că nu poate desemna decât cu premier interimar. Adică am fi în lumea ridicolului”, a spus fostul președinte.

Tot despre premierul interimar, Băsescu a declarat că „încurcă soluțiile de rezolvare a crizei”, precizând că Ilie Bolojan „s-a răzgândit după ce a respins guvernul de tehnocrați în prima fază, guvernul Tomac”, iar în acest moment dorește „guvernul tehnocrat, în condițiile în care, până ieri, avea un candidat, îl voia pe Siegfried Mureșan premier”.

„Deci omul ăsta și-a modelat poziția în așa fel încât tot timpul să blocheze orice soluție de soluționarea crizei fără AUR”, a mai spus Băsescu.