Alexandru Rogobete: Spitalul Municipal Brad nu trebuie închis. Trebuie modernizat și dezvoltat

Aflat la Spitalul Municipal Brad, Rogobete spune că a discutat cu medici și personal medical despre lipsa de personal, creșterea costurilor și incertitudinea privind finanțarea în ultimele luni ale anului.

Rogobete afirmă că problemele din spitale sunt „foarte concrete”, iar personalul medical este nevoit să facă față unui volum ridicat de muncă în condițiile în care numărul angajaților nu este suficient.

„N-am avut niciodată criza pe care o avem acum”, este mesajul pe care fostul ministru spune că l-a auzit de la oamenii din spitale.

Potrivit lui Rogobete, un medic de la Spitalul Municipal Brad i-a spus că unitatea realizează aproximativ 400 de intervenții în fiecare lună, cu același număr de angajați. În acest context, fostul ministru pune sub semnul întrebării modul în care sunt calculate gărzile medicilor.

„Cum să le ceri mai mult, dar să continui să plătești gărzile raportat la salariul din 2018?”, întreabă Rogobete.

El consideră că normativul de personal trebuie modificat astfel încât să țină cont de activitatea efectivă și de complexitatea fiecărui spital, nu doar de numărul de paturi.

Fostul ministru atrage atenția și asupra creșterii costurilor cu energia, medicamentele și consumabilele medicale. În opinia sa, reducerile aplicate uniform tuturor unităților medicale, fără a ține cont de diferențele dintre acestea, riscă să producă blocaje în loc să ducă la o reformă reală.

În ceea ce privește Spitalul Municipal Brad, Rogobete susține că soluția nu este închiderea unității, ci modernizarea și dezvoltarea acesteia.

„Spitalul Municipal Brad nu trebuie închis. Trebuie modernizat și dezvoltat”, afirmă fostul ministru.

Rogobete propune investiții în ambulatoriu, imagistică și laborator, astfel încât pacienții să poată beneficia local de investigații precum CT, RMN sau analize medicale și să nu fie nevoiți să se deplaseze în alte orașe.

În final, fostul ministru îi transmite un mesaj premierului Ilie Bolojan, susținând că reforma sistemului sanitar nu ar trebui să însemne eliminarea serviciilor medicale din zonele în care acestea sunt necesare.

„Reforma adevărată înseamnă să duci medicina mai aproape de pacient, nu pacientul mai departe de medicină”, conchide Alexandru Rogobete.