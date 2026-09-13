Traian Băsescu, atac la UDMR: Ar trebui să fie scoși afară din jocurile din România

În același timp, Băsescu a avertizat asupra riscurilor pe care le-ar presupune declanșarea alegerilor anticipate în contextul în care România are nevoie urgentă de un buget.

Traian Băsescu a afirmat că UDMR „ar trebui să cam fie scos afară din jocurile din România”, acuzând formațiunea că a avut o apropiere prea mare de Budapesta, iar acum încearcă să joace un rol important în politica de la București.

„După ce a jucat cu Budapesta până i s-au rupt opincile, acum vin să facă jocurile la București”, a declarat fostul președinte, potrivit intervenției de la România TV.

Băsescu a ironizat și posibilitatea ca un reprezentant al UDMR să ajungă premier, afirmând că o asemenea variantă ar duce, în opinia sa, la o situație ridicolă.

În ceea ce privește alegerile anticipate, fostul președinte a spus că acestea reprezintă o soluție prevăzută de Constituție și că nu le respinge, însă consideră că România are în acest moment o problemă mai urgentă: adoptarea bugetului.

„Avem o urgență. Avem această urgență a bugetului”, a spus Băsescu.

El a avertizat că declanșarea procedurii pentru alegeri anticipate înainte de formarea unui guvern și fără existența unui buget ar putea genera „haos”, cu efecte asupra funcționării instituțiilor și asupra serviciilor publice.

Fostul președinte și-a concentrat criticile în special asupra situației din sistemul medical. Băsescu a afirmat că a aflat despre cazul unor medici care nu ar avea suficiente substanțe necesare pentru intervențiile în cazul accidentelor vasculare cerebrale.

„Păi ce facem? Ăia sunt oameni care mor sau care paralizează”, a spus Băsescu.

În acest context, fostul președinte a catalogat situația privind lipsa resurselor din sănătate drept „criminală” și a susținut că finanțarea sistemului medical ar trebui să fie o prioritate.

„Aș lua de oriunde și aș lua la sănătate”, a declarat Traian Băsescu.