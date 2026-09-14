„Sănătatea se construiește. Nu se improvizează”. Rogobete, despre investițiile și problemele spitalelor

În același timp, acesta avertizează că modernizarea spitalelor trebuie dublată de investiții în personal și de o finanțare predictibilă a serviciilor și programelor de sănătate.

Într-o postare publicată pe Facebook, Rogobete afirmă că Ministerul Sănătății și autoritățile locale au investit masiv în ultimii ani în unitatea medicală din Hunedoara.

CT, RMN și mamograf pentru pacienții din zonă

Potrivit fostului ministru, zona de imagistică a Spitalului Municipal Hunedoara a fost modernizată și dispune în prezent de computer tomograf (CT), aparat de rezonanță magnetică (RMN), mamograf și echipament dedicat pentru ecografie.

Rogobete susține că spitalul se numără printre unitățile municipale din regiune care oferă screening pentru cancerul de sân și mamografii gratuite femeilor din zonă.

Fostul ministru subliniază importanța programelor de prevenție și a diagnosticării precoce și consideră că acestea trebuie susținute și dezvoltate în continuare.

„Prevenția și diagnosticul precoce pot salva vieți”, afirmă Alexandru Rogobete.

Investiții și în blocul operator și secția ATI

Modernizările nu s-au limitat la serviciile de imagistică. Blocul operator și secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) au fost, de asemenea, dezvoltate și modernizate.

Rogobete apreciază că investițiile realizate cu implicarea spitalului, a Ministerului Sănătății și a autorităților locale au permis dezvoltarea serviciilor medicale disponibile comunității.

Fostul ministru folosește exemplul de la Hunedoara pentru a susține că servicii medicale de calitate pot fi dezvoltate și în spitalele din afara marilor centre universitare, atunci când investițiile sunt însoțite de colaborare între instituții.

„Avem nevoie de mai mulți medici, de mai multe asistente”

Rogobete atrage însă atenția că infrastructura și echipamentele moderne reprezintă numai o parte a ecuației.

El afirmă că, în urma vizitelor făcute în mai multe spitale în ultimele zile, a primit aproape același mesaj din partea personalului medical: unitățile au nevoie de mai mulți medici și asistenți medicali, dar și de o finanțare adecvată și predictibilă pentru programele de sănătate.

„Putem construi clădiri, putem cumpăra aparatură performantă și putem moderniza spitale. Dar investiția trebuie continuată prin oameni și prin finanțarea serviciilor medicale”, transmite fostul ministru al Sănătății.

În opinia sa, dezvoltarea sistemului sanitar nu se poate opri odată cu finalizarea investițiilor în infrastructură, în condițiile în care noile echipamente și spațiile modernizate trebuie susținute de suficient personal și de resurse pentru furnizarea efectivă a serviciilor medicale.

Rogobete își încheie mesajul cu un apel la continuitatea investițiilor în sistemul sanitar: „Sănătatea se construiește. Nu se improvizează”.