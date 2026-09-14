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Evoluție neașteptată pe front. Trupele rusești au fost încercuite într-o regiune din estul Ucrainei

Trupele rusești au fost încercuite în zona Lyman din estul Ucrainei. Informația este confirmată și de experți în război care arată că rușii au pierdut mai multe poziții în regiunea menționată.
Evoluție neașteptată pe front. Trupele rusești au fost încercuite într-o regiune din estul Ucrainei
Petru Mazilu
14 sept. 2026, 11:58, Politic
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Trupele rusești din zona Lyman au fost încercuite, anunță Nexta. Este vorba despre o parte a trupelor aflate în regiune. După câteva luni de contraatacuri Forțele Armate ale Ucrainei (UA) au străpuns vechea linie de apărare, au avansat în adâncime și au izolat o parte din unitățile rusești.

Conform estimărilor analistului OSINT, Clément Molen, Rusia a pierdut aproximativ 240 km² și, practic, și-a pierdut cap de pod, de unde intenționa să exercite presiune asupra aglomerației Slaviansk-Kramatorsk înspre nord.

Observatorul militar Valeri Șiriaev a afirmat că unitățile rusești din zona Șandrigolovo sunt, de fapt, încercuite. În unele localități încă mai sunt luptători ruși, iar aprovizionarea se face în principal pe calea aerului.

Chiar și canalele rusești recunosc deteriorarea situației și dau vina pe minciunile din rapoartele transmise superiorilor de comandanții ruși. Ei susțin că rușii de pe front au raportat succese deși situația se tot deteriora.

Contraofensiva ucraineană

Contraofensiva ucraineană a început în luna mai și s-a intensificat treptat. Forțele ucrainene au atacat flancurile avanpostului pe care Rusia l-a construit în decursul ultimului an.

Ca să nu fie complet încercuite, trupele rusești au fost forțate să se retragă aproximativ 10–15 kilometri către est, la adăpostul unui râu. Schimbarea de linii a fost confirmată și de bloggerii militari ruși.

Astfel, Ucraina a recâștigat inițiativa în acel sector strategic, eliberând o suprafață mare și punând la adăpost o serie de localități la nord de Lyman. Succesul operațiunii a îndepărtat complet amenințarea care plana asupra orașului Lyman și a schimbat planurile Rusiei de a avansa către Sloviansk și rețeaua principală de „fortărețe” ucrainene din Donbas.

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