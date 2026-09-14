Mai mulți bani europeni pentru România: 7 priorități anunțate de Victor Negrescu

Europarlamentarul a anunțat luni că una dintre principalele sale direcții de acțiune va fi reprezentată de negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene, cu accent pe menținerea finanțărilor pentru coeziune și agricultură.

„Intrăm în etapa decisivă a negocierilor pentru viitorul buget european. Voi apăra fondurile pentru coeziune și agricultură, investițiile locale și regionale și voi continua să lucrez pentru ca România să valorifice cât mai bine resursele europene pe care le are la dispoziție”, a transmis Victor Negrescu.

Educația și sănătatea, printre priorități

Europarlamentarul spune că sunt necesare mai multe fonduri europene pentru educație, precum și consolidarea programului Erasmus+, sprijinirea burselor sociale și pregătirea tinerilor pentru schimbările aduse de inteligența artificială.

Potrivit acestuia, „Europa nu poate fi competitivă dacă nu investește în oameni”.

În domeniul sănătății, Negrescu propune mai multe investiții europene în spitale și personal medical, dar și în prevenție, sănătate mintală și telemedicină. El susține și îmbunătățirea accesului la medicamente și tratamente inovatoare, precum și dezvoltarea serviciilor medicale în comunitățile locale.

Sprijin pentru companiile și produsele românești

Victor Negrescu susține, de asemenea, că România trebuie să profite mai mult de dezvoltarea inteligenței artificiale, digitalizării și noilor tehnologii, inclusiv prin accesul companiilor românești la proiectele și investițiile europene.

„Inteligența artificială, digitalizarea și noile tehnologii trebuie să creeze locuri de muncă și oportunități și în România”, a transmis europarlamentarul, care spune că va susține IMM-urile, inovarea și reducerea birocrației.

Modernizarea Parlamentului European, creșterea transparenței și apropierea instituției de cetățeni se regăsesc pe lista priorităților anunțate de Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.

Rezultate măsurabile

Lista este completată de extinderea campaniilor sociale desfășurate împreună cu PES activists România, rețeaua de activiști a Partidului Socialiștilor Europeni, din care face parte și PSD, și de promovarea produselor, antreprenorilor și companiilor românești pe piața europeană.

„Cred în patriotismul economic făcut inteligent: să cumpărăm, să promovăm și să ajutăm produsele românești să ajungă pe mai multe piețe europene”, a afirmat Negrescu.

Rezultatele acestor obiective ar trebui să poată fi evaluate la finalul actualului an parlamentar, spune Negrescu: „Sunt obiective ambițioase. Dar prefer să îmi asum obiective clare, după care să pot fi evaluat. La finalul acestui an parlamentar, vreau să putem măsura rezultatele, nu să numărăm discursurile”.

„România trebuie să fie prezentă acolo unde se iau deciziile, să vină cu propuneri și să își apere interesele. Voi continua să folosesc toate responsabilitățile pe care le am în Parlamentul European pentru a construi majorități și a obține rezultate concrete pentru țara noastră”, a transmis europarlamentarul.