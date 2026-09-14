MIPE: Absorbția PNRR este estimată la peste 90% pentru granturi și 95% pentru împrumuturi

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) anunță că rezultatele finale privind implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) vor putea fi cuantificate după transmiterea către Comisia Europeană a cererii de plată numărul 6.

Aceasta va fi ultima cerere de plată, iar MIPE va include în document informațiile raportate de coordonatorii de reforme și investiții până la data de 15 septembrie 2026.

Pe baza acestor raportări, ministerul va putea actualiza și Tabloul de bord PNRR, instrumentul prin care sunt prezentate public informații privind implementarea Planului.

MIPE precizează că datele disponibile în prezent în Tabloul de bord reflectă situația proiectelor PNRR pe baza raportărilor coordonatorilor de reforme și investiții aferente primului semestru din 2026.

Instituțiile responsabile de coordonarea și implementarea PNRR își concentrează în această perioadă eforturile asupra finalizării procedurilor administrative pentru închiderea cererii de plată numărul 5 și depunerea cererii de plată numărul 6.

Ministerul subliniază că rezultatele finale privind nivelul de implementare al fiecărui proiect vor putea fi stabilite doar după încheierea tuturor etapelor administrative.

Peste 90% absorbție pentru granturi

Potrivit informațiilor preliminare furnizate de coordonatorii de reforme și investiții, gradul de absorbție a fondurilor PNRR este estimat la peste 90% pentru granturi și la peste 95% pentru împrumuturi.

În urma ultimei renegocieri cu serviciile Comisiei Europene, desfășurată în august 2026, alocarea totală a României prin PNRR este de 20,11 miliarde de euro.

Din această sumă, 13,57 miliarde de euro reprezintă granturi, iar 6,54 miliarde de euro sunt împrumuturi.

PNRR este implementat prin intermediul a 20 de coordonatori de reforme și investiții, respectiv ministere și alte autorități publice centrale. MIPE are rolul de a coordona la nivel național implementarea Planului.

Ministerul precizează că nivelul final de implementare și absorbție va putea fi evaluat după finalizarea procedurilor aferente ultimei cereri de plată și după analiza informațiilor transmise Comisiei Europene.