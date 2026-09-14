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Opt oferte pentru o nouă parcare cu 795 de locuri la Aeroportul Henri Coandă

Opt oferte au fost depuse pentru construirea unei noi parcări „Long Term” la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București, cu 4 niveluri și o capacitate de 795 de locuri. Valoarea estimată a lucrărilor este de aproximativ 12 milioane euro, iar durata de execuție nu trebuie să depășească 2 ani.
Opt oferte pentru o nouă parcare cu 795 de locuri la Aeroportul Henri Coandă
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sursa foto: CNAB
Laura Buciu
14 sept. 2026, 09:57, Economic
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Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) anunță luni că a primit opt oferte în cadrul procedurii pentru construirea unei noi parcări „Long Term”, care va avea patru niveluri și 795 de locuri de parcare.

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Noua construcție va fi amplasată în proximitatea stației CFR „Aeroport Henri Coandă”, cu ieșiri directe către drumul spre DN1. Accesul pasagerilor către parcare se va realiza prin rețeaua de drumuri interioare ale aeroportului, terenul fiind situat în apropierea sensului giratoriu.

Pentru reducerea timpului de execuție, CNAB prevede posibilitatea ca anumite categorii de lucrări să fie realizate în regim de 24 de ore. Constructorul trebuie să aibă în vedere inclusiv desfășurarea lucrărilor pe timpul nopții, precum și în zilele de sâmbătă, duminică și în zilele de sărbători legale.

Termenul maxim pentru finalizarea parcării este de doi ani de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Valoarea estimată a contractului este de aproximativ 12 milioane de euro.

Cine participă la licitație

La licitație au participat următoarele companii și asocieri:

– Construcții Erbașu, cu subcontractanții Schindler Romania, Coneco Romania și Rasirom;
– Drum Asfalt, cu subcontractanții Civitas Systems, Daclim Hvac, Electromontaj Carpați, Schindler Romania și Precon Transilvania;
– DAS;
– asocierea Bedamiro Holding Parcari Construct, AR.CO Lavori Societa Cooperativa Consortile, Aduro, ITI Impresa Generale, Specialist Consulting, Steeforth Consult și Eurocerad International;
– Hyatt Development 2011, cu F&R – E2K Facility and Renovation, Energo AG, Quattro Engineering Solutions, Schindler Romania, Altimate și MHT Experience;
– asocierea Concelex, Drum Concept, Electrical Integration Systems, Kleeman Lift și EZ Project AG;
– asocierea Băiculescu Construct, Premium Lift Distribution, Altimate și Hidro Top Construct;
– asocierea Consola Grup Construct, RO Construct Center, Smart Electrical Solutions, Emes Engineering, Altimate, Schindler Romania, Avyan Proiect și Cominvest.

Încă o parcare cu peste 1.000 de locuri

În paralel, Compania Națională Aeroporturi București anunță că, în perioada următoare, va fi dată în folosință o altă parcare cu patru niveluri, cu o capacitate de 1.019 locuri.

Aceasta este amplasată în apropierea clădirii „Sosiri” a Aeroportului Internațional „Henri Coandă”.

 

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