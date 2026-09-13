Prima pagină » Economic » Breșă gravă de securitate la Revolut. A divulgat date sensibile ale clienților, crezând că discută cu o agenție guvernamentală

Breșă gravă de securitate la Revolut. A divulgat date sensibile ale clienților, crezând că discută cu o agenție guvernamentală

Compania Revolut a fost implicată într-o gravă breșă de securitatre, după ce a transmis date sensibile ale unor clienți către o terță parte neautorizată, după ce a primit solicitări frauduloase trimise de pe un domeniu de e-mail al unei agenții guvernamentale legitime.
Breșă gravă de securitate la Revolut. A divulgat date sensibile ale clienților, crezând că discută cu o agenție guvernamentală
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
13 sept. 2026, 09:44, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Compania Revolut a fost implicată, recent, într-o gravă breșă de securitate, după ce informații sensibile ale unor clienți au fost transmise către terți care au pretins că reprezintă o agenție guvernamentală.

Potrivit notificării transmise de Revolut clienților săi pe e-mail și consultată de TechCrunch, este vorba despre mai multe date sensibile.

Datele expuse includeau informații de identitate și de contact ale clienților, inclusiv data nașterii, adresele poștale și de e-mail, precum și numerele de telefon, alături de copii ale documentelor de identitate, inclusiv pașapoarte și permise de conducere. Datele transmnise ar fi putut include, de asemenea, selfie-uri de verificare, extrase de cont și istoricul tranzacțiilor.

„Imediat ce am detectat incidentul, am blocat adresa și am alertat agenția guvernamentală relevantă, precum și autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de protecție a datelor și autoritățile de reglementare financiară”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei Revolut pentru Reuters.

Numărul clienților afectați de incident, „limitat”

Deși reprezentantul companiei a afirmat, pentru TechCrunch, că numărul clienților afectați de acest incident este unul „limitat”, el a subliniat că „sistemele Revolut și fondurile clienților nu au fost afectate”.

Cercetătorul în domeniul securității criptomonedelor, ZachXBT, a declarat că incidentul a afectat, în principal, utilizatori cu averi semnificative.

Revolut are în plan o potențială listare la bursă și vizează o evaluare de până la 200 de miliarde de dolari. De asemenea, Revolut este una dintre cele mai de succes companii europene din domeniul fintech, fără sucursale bancare fizice.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
Elena Rybakina e CAMPIOANA de la US Open 2026, după o finală electrizantă cu Sabalenka! Începând de luni, va fi lider mondial
GSP.ro
Mai putem scăpa de traficul infernal din București? Comisar Brigada Rutieră: „Distanța de acasă până la școală este foarte scurtă, iar unii aleg să folosească mașina”
Gandul
Adevărul despre soția generalului Dorin Ioniță. Fostul comandant al Forțelor Întrunite avea o pensie uriașă
Cancan
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport
Franța a construit primul drum solar din lume. De ce, trei ani mai târziu, s-a dovedit o idee proastă
Libertatea
Zacuscă de fasole boabe pentru iarnă – rețetă cremoasă și aromată
CSID
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia