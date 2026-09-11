S-a publicat raportul Corpului de control al premierului privind acțiunile Nuclearelectrica pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici, după acordul acționarilor. Recomandările oficiale

Acționarii Nuclearelectrica au votat vineri, la a doua convocare a , Adunării Generale Extraordinare publicarea Raportului emis de către Corpul de Control al Prim-ministrului, că urmare a acțiunii de control efectuate la Societatea Națională Nuclearelectrica SA în perioada 15 octombrie 2025 – 20 martie 2026.

Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi de acționarii prezent, care au reprezentat o cotă de 93% din capitalul social și 93 % din totalul drepturilor, după ce, la prima convocare, de joi, acționarul majoritar, statul român, a lipsit, astfel că ordinea de zi nu a fost dezbătută.

Statul român, prin Ministerul Energiei, deține pachetul majoritar, de 82,49% din acțiuni.

Raportul emis de către Corpul de Control al Prim Ministrului, a fost inclus pe ordinea de zi cu ocazia solicitării Ministerului Energiei de completare a ordinii de zi a AGEA convocată pentru dată de 10.09.2026 (prima convocare), respectiv, 11.09.2026 (a două convocare).

Ce recomandă Corpul de control

Recomandări adresate MINISTERULUI ENERGIEI, în calitate de autoritate publică tutelară:

„1. Analiza demersurilor care au avut ca rezultat decizia de asocierea SNN cu NPG și derularea acestei asocieri, din perspectiva raportării la normele europene și naționale ce reglementează intervenția statului în economie,respectiv a modului de încadrare în condițiile de piață a asocierii, în vederea eliminării riscului ca ulterior aceasta sa fie invalidată de autoritatea competentă în domeniu, care nu a fost notificată în prealabil.

2. Analiza oportunității atragerii răspunderii contractuale sau administrative, după caz, a persoanelor care au negociat, avizat și propus spre aprobare Ministerului Energiei proiectul Acordului investitorilor. Analiza va avea ca obiect și oportunitatea adoptării deciziei de revocare cu justa cauză, raportată la conduită înregistrată cu ocazia adoptării respectivei convenții, a Directorului General și membrilor structurilor de guvernanță ale SNN, precum și atragerea răspunderii persoanelor din cadrul autorității publice centrale tutelare care au evaluat și promovat spre aprobare proiectul Acordului investitorilor la nivelul adunării generale a acționarilor SNN, în Contextul în care această convenție, care prevalează Actului constitutiv al companiei de proiect,

conținea, într-o primă formă, dispoziții ce reglementau dobândirea amplasamentului de la Doicești, contrare legii;

conține în formă modificată, aplicabila lă data dobândirii amplasamentului, dispoziții care doar creează aparența că dobândirea amplasamentului a fost o tranzacție ce respectă regulile de piață, tranzacție care, în contextul refacturarii unor costuri, a suplimentat prețul consemnat în contractul de vânzare-cumparare.

nu conferă drepturi și obligații simetrice celor doi acționari pe parcursul funcționării companiei de proiect și al implementării proiectului, astfel încât riscurile acționarilor sunt repartizate disproporționat în defavoarea SNN, participarea la proiect a partenerului privat fiind securizată prin instituirea unui drept de retragere din asociere și de valorificare a creditului deținut la compania de proiect, în contextul în care disproporția de repartizare a riscurilor nu se regăsește și în ceea ce privește controlul decizional al companiei de proiect.

3. Analiza măsurii în care modificarea competențelor la nivelul Companiei de Proiect, în baza Hotărârii AGEA RPN nr. 1/29.05.2025 prin care s-a modificat Actul constitutiv al RPN, trebuia sa aibă, potrivit principiului simetriei actelor juridice, mandatul, respectiv aprobarea acționarului majoritar, în contextul în care respectivul Act constitutiv al Companiei de proiect a fost anterior aprobat, odată cu Acordul investitorilor (a care s-a constituit anexă, prin Hotărârea AGEA SNN nr. 9/22.09.2022.

4. Analiza oportunității atragerii răspunderii contractuale sau administrative, după caz, a reprezentanților societății naționale care, în contextul transferului de competență către directorul companiei de proiect, pe care l-au aprobat odată cu modificarea Actului constitutiv al acesteia, nu au întreprins niciun demers de evaluare a legalității și economicității întregului ansamblu de operațiuni premergătoare (evaluări’ ale imobilului) și finale (evaluarea prevederilor Acordului de refacturare) care au avut ca rezultat dobândirea amplasamentului de la Doicești, în contextul în care au deținut, potrivit Acordului investitorilor, drepturi de auditare și evaluare a oricăror operațiuni a companiei de proiect, în calitate de acționar/investltor. Recomandarea este formulată în contextul în care dobândirea amplasamentului de la Doicești a presupus decontarea valorilor achizițiilor de lucrări și servicii efectuate într-un cadru netransparent și necompetitiv, realizate de asociatul privat al SNN, într«o măsură semnificativă de la persoane juridice cu capital privat afiliate acestuia, iar competența de aprobare a Acordului de refacturare prin care ș-a convenit decontarea respectivelor costuri nu a urmărit nici circuitul de aprobare corporativă instituit prin Actul constitutiv modificat.

Recomandări adresate Societății Naționale „NUCLEARELECTRICA” SA:

Evaluarea costurilor refacturate de NPG către RPN, inclusiv analiza oportunității inițierii unui demers judiciar care să conducă la anularea Acordului de refacturare, în condițiile în care această convenție nu a parcurs circuitul de aprobare corporativă prevăzut de Actul constitutiv al Companiei de proiect.

Instituirea la nivelul SNN a unui sistem de monitorizare mai detaliat și mai eficace a angajării și efectuării cheltuielilor companiei de proiect, cu atât mai mult cu cât finanțarea costurilor s-a realizat și se realizează din împrumuturi acordate de întreprinderea publica, implicarea în finanțare a asociatului privat nefiind identificată nici măcar pentru acele destinații prevăzute în Acordul investitorilor, prin care s-a stabilit că asociatul privat va acorda către compania de proiect împrumut pentru achiziția terenului.

Propuneri de informare/valorificare conform prevederilor art. 13 din OUG nr. 87/2020

Având în vedere conținutul constatărilor și concluziilor menționateîn Raportul privind controlul efectuat la SN NUCLEARELECTRICA SA, propunem transmiterea acestuia, către:

a) Prim-ministrul Guvernului României, spre informare;

b) Ministerul Energiei, spre analiză și valorificare;

c) Societății Naționale „NUCLEARELECTRICA” SA, spre analiza șl valorificare;

d) Agenția Națională de Administrare Fiscală, în extras, spre analiză și valorificare

Raportul integral, cu pasaje anonimizate, AICI.

Cronologia raportului

Informarea de la BVB este semnată de directorul general Cosmin Ghiță cel care a anunțat, pe 25 august, că renunță la funcție. ulterior a fost anunțată data de la care devine efectivă renunțarea la mandat și numele director general interimar, Mihai Laurențiu Gioară, care va prelua funcția din 3 octombrie.

Cosmin Ghiță deține poziția de Director General în cadrul Nuclearelectrica din septembrie 2017. Potrivit Ministerului Energiei plecarea din funcție a lui Cosmin Ghiță intervine în contextul unei noi oportunități profesionale.

Anunțul renunțării la mandat a venit în plină criză a energiei în România, când cele două reactoare de la Cernavodă, operate de companie, au fost oprite din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. De asemenea, a fost făcută publică și la câteva săptămâni de la publicarea concluziilor raportului derulat de Corpul de control al premierului privind activitățile pentru dezvoltarea proiectului reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești.

Corpul de control al prim-ministrului a descoperit atât întârzieri, cât și creșteri semnificative ale costurilor față de proiectul inițial aprobat de acționari, pe lângă aspecte legate de partenerii de proiect.

Acest anunț a fost făcut în contextul în care, pe 15 iulie, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Nuclearelectrica fusese convocată și a votat, cu 93,17% din voturile valabil exprimate, continuarea Strategiei inițiale de dezvoltare a Proiectului reactoarelor modulare mici (SMR), aprobate în septembrie 2022.

Sinteza verificărilor și recomandările Corpului de control al premierului a fost transmisă pe 27 iulie, la aproximativ două săptămâni după ce Nuclearelectrica anunțase că a recepționat, pe 14 iulie, de la Ministerul Energiei, acționarul majoritar, o solicitare de convocare a unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor pentru a se lua act de o notă de informare a acționarilor Nuclearelectrica privind concluziile și recomandările cuprinse în acest raport.

Pe 20 iulie, Nuclearelectrica a anunțat decizia de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 10 / 11 septembrie, având această notă de informare pe ordinea de zi.

Conform partenerilor, prin proiectul SMR, cu o durata de viață de peste 60 de ani, de la punerea în funcțiune, vor fi înlocuiți cei 600 MW instalați în fosta termocentrală de la Doicești cu 462 MW energie curată generată de șase reactoare modulare mici (SMR), o tehnologie a americanilor de la NuScale. Aceștia au anunțat că vor fi disponibile aproximativ 4.000 de locuri de muncă pe perioada dezvoltării: 200 de locuri de muncă permanente, 1.500 în timpul perioadei de construcție, 2.300 de locuri de muncă în producția și asamblarea componentelor, la care se adaugă dezvoltarea unei industrii conexe și atragerea de investiții asociate.