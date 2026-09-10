Prima pagină » Știrile zilei » Victor Negrescu, întâlnire cu Roberta Metsola: Avem nevoie de un Parlament European mai eficient

Victor Negrescu, întâlnire cu Roberta Metsola: Avem nevoie de un Parlament European mai eficient

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu (PSD), a avut o întrevedere de lucru la Bruxelles cu președinta forului legislativ european, Roberta Metsola, pentru a discuta prioritățile instituționale ale perioadei următoare și măsurile de eficientizare a instituției.
Victor Negrescu, întâlnire cu Roberta Metsola: Avem nevoie de un Parlament European mai eficient
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Radu Mocanu
10 sept. 2026, 12:20, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Victor Negrescu și Roberta Metsola s-au întâlnit joi, pe agenda discuției fiind subiecte precum viitorul instituției și modul de lucru. 

Am discutat despre agenda mea de vicepreședinte al Parlamentului European, dar și despre activitatea grupului de reflecție privind viitorul Parlamentului European, pe care îl coordonez”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de europarlamentarul social-democrat. 

Negrescu a evidențiat nevoia unui legislativ capabil să reacționeze cu mai multă rapiditate la noile realități geopolitice și economice. 

Avem nevoie de un Parlament European mai eficient, mai transparent și mai apropiat de cetățeni, capabil să reacționeze mai rapid la noile provocări și să își consolideze rolul democratic într-o Europă aflată în schimbare”, a notat Negrescu. 

Dialog și cooperare dincolo de diferențele de doctrină

În cadrul discuției au fost abordate și principalele evoluții politice și instituționale din perioada următoare, subliniind necesitate menținerii dialgoului, indifernte de culoarea politic. 

Am abordat și principalele evoluții politice și instituționale din perioada următoare. Dincolo de diferențele politice, cred în dialog, cooperare și în capacitatea de a construi împreună atunci când este vorba despre viitorul Europei”, transmite europarlamentarul. 

„Urmează o perioadă intensă, cu multe decizii importante. Obiectivul meu rămâne același: un Parlament European mai puternic, mai modern și mai aproape de oameni”, a conchis Negrescu. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Oamenii de afaceri din Constanța care au zburat la Mykonos cu șeful Tribunalului în avion privat au dosare chiar în instanța condusă de judecătorul Croitoru / Firma unde este acționar Mihai Daraban, dosar la DNA / Legăturile cu judecătorul CCR Cristian Deliorga
G4Media
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
GSP.ro
Vremea se schimbă radical în România. Cod portocaliu de caniculă, apoi vin furtunile. Care sunt zonele vizate
Gandul
Armina și Jaguarul s-au SĂRUTAT pasional la Insula iubirii 2026. Toate detaliile unei apropieri incendiare, care a sfârșit în PAT
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
Jamie Shea, fost înalt oficial NATO: „Răspunsul la atentatele din 11 septembrie a făcut din lume un loc mai puțin sigur și mai periculos decât impactul inițial al atacurilor”
Libertatea
Maurice Munteanu, probleme de sănătate la Asia Express 2026. Concurentul a fost nevoit să se oprească încă de la prima probă: „Mi-o ia inima razna și nu mai pot să judec”
CSID
iPhone Duo sau o mașină reală? 5 modele second-hand care pot fi cumpărate la prețul noului iPhone
Promotor
HARTĂ. România, la 1.477 km de autostrăzi și drumuri expres / Ce se mai deschide în 2026 și ce rămâne pentru 2027
Economedia