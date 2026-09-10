Victor Negrescu, întâlnire cu Roberta Metsola: Avem nevoie de un Parlament European mai eficient

Victor Negrescu și Roberta Metsola s-au întâlnit joi, pe agenda discuției fiind subiecte precum viitorul instituției și modul de lucru.

„Am discutat despre agenda mea de vicepreședinte al Parlamentului European, dar și despre activitatea grupului de reflecție privind viitorul Parlamentului European, pe care îl coordonez”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de europarlamentarul social-democrat.

Negrescu a evidențiat nevoia unui legislativ capabil să reacționeze cu mai multă rapiditate la noile realități geopolitice și economice.

„Avem nevoie de un Parlament European mai eficient, mai transparent și mai apropiat de cetățeni, capabil să reacționeze mai rapid la noile provocări și să își consolideze rolul democratic într-o Europă aflată în schimbare”, a notat Negrescu.

Dialog și cooperare dincolo de diferențele de doctrină

În cadrul discuției au fost abordate și principalele evoluții politice și instituționale din perioada următoare, subliniind necesitate menținerii dialgoului, indifernte de culoarea politic.

„Am abordat și principalele evoluții politice și instituționale din perioada următoare. Dincolo de diferențele politice, cred în dialog, cooperare și în capacitatea de a construi împreună atunci când este vorba despre viitorul Europei”, transmite europarlamentarul.

„Urmează o perioadă intensă, cu multe decizii importante. Obiectivul meu rămâne același: un Parlament European mai puternic, mai modern și mai aproape de oameni”, a conchis Negrescu.