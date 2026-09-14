Prima pagină » Life-Inedit » Aurul Apusenilor, transformat în poveste turistică. Nou circuit expozițional

Aurul Apusenilor, transformat în poveste turistică. Nou circuit expozițional

Istoria aurului din Munții Apuseni va fi transformată într-o resursă pentru turism și dezvoltare locală. Muzeul ASTRA dezvoltă, împreună cu comunitățile din Abrud, Corna și Roșia Montană, un nou circuit expozițional dedicat patrimoniului minier.
Aurul Apusenilor, transformat în poveste turistică. Nou circuit expozițional
Galerie Foto 3
Laura Buciu
14 sept. 2026, 11:40, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Muzeul ASTRA dezvoltă proiectul „Aurul Apusenilor. Blestem și dezvoltare”, o inițiativă care își propune să aducă în atenția publicului istoria exploatării aurului din Munții Apuseni și impactul acesteia asupra peisajului, economiei și comunităților locale.

Vezi galeria foto
3 poze

Noul circuit expozițional va reuni monumente de tehnică populară, construcții tradiționale și mărturii ale comunităților miniere. Vor fi valorificate inclusiv piese și monumente din colecțiile Muzeului ASTRA, provenite din zona orașului Abrud și din localități reprezentative pentru istoria mineritului aurifer din Apuseni.

Comunitățile locale, parte din proiect

Proiectul urmărește să depășească modelul tradițional de conservare și expunere a patrimoniului, prin implicarea directă a comunităților din Abrud, Corna și Roșia Montană.

Elevi, profesori, reprezentanți ai administrației locale, meșteșugari și localnici care păstrează cunoștințe și competențe tradiționale vor participa la activitățile proiectului.

Astfel, circuitul expozițional va crea o legătură între patrimoniul prezentat în muzeu, comunitățile din care acesta provine și vizitatorii interesați de istoria aurului din Apuseni.

Parteneriatul dintre Muzeul ASTRA și Primăria orașului Abrud urmărește și creșterea gradului de conștientizare cu privire la valoarea patrimoniului local și implicarea comunității în dezvoltarea noului circuit.

Roșia Montană, punct important al circuitului

O componentă importantă a proiectului este dedicată Peisajului Cultural Minier Roșia Montană, inclus în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Muzeul ASTRA și Asociația Centrul Memorial „Dr. Gheorghe Telea Bologa” vor organiza acțiuni prin care comunitățile locale, în special tinerii, să descopere și să înțeleagă patrimoniul cultural și istoric al zonei.

Inițiatorii proiectului consideră că patrimoniul și turismul cultural pot deveni direcții de dezvoltare pentru o regiune puternic marcată de exploatarea minieră.

Fostele zone industriale și miniere pot fi valorificate prin muzee, trasee tematice, activități educaționale și experiențe turistice construite în jurul identității locale.

Prin proiectul „Aurul Apusenilor. Blestem și dezvoltare”, istoria mineritului aurifer este astfel propusă nu doar ca parte a trecutul

 

Recomandarea video

EXCLUSIV. Guvernul Ciolacu a plătit peste 675 de milioane de lei pentru primele profesorilor din bugetul național, deși susținea că sunt din fonduri europene / Același lucru l-a făcut și guvernul Ciucă
G4Media
Secretul lui Cristiano Ronaldo, dezvăluit de nutriționist: „Un singur ingredient pe care 90% dintre oameni nu îl folosesc”
GSP.ro
Care e principala cauză a accidentelor mortale în București. Comisar Brigada Rutieră: Se menține trendul, dar îngrijorarea vine de la trotinete
Gandul
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Cancan
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Prosport
Toto Dumitrescu scapă de pușcărie pentru părăsirea locului accidentului. Motivarea instanței, pe scurt: „A fugit, dar s-a căit”
Libertatea
Ultima imagine cu Mădălina Apostol în viață. Detaliul care a ieșit la iveală în poză
CSID
Când amenda vine din cer: Peste 570 de șoferi, prinși cu radarul din elicopter
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia