Aurul Apusenilor, transformat în poveste turistică. Nou circuit expozițional

Muzeul ASTRA dezvoltă proiectul „Aurul Apusenilor. Blestem și dezvoltare”, o inițiativă care își propune să aducă în atenția publicului istoria exploatării aurului din Munții Apuseni și impactul acesteia asupra peisajului, economiei și comunităților locale.

Noul circuit expozițional va reuni monumente de tehnică populară, construcții tradiționale și mărturii ale comunităților miniere. Vor fi valorificate inclusiv piese și monumente din colecțiile Muzeului ASTRA, provenite din zona orașului Abrud și din localități reprezentative pentru istoria mineritului aurifer din Apuseni.

Comunitățile locale, parte din proiect

Proiectul urmărește să depășească modelul tradițional de conservare și expunere a patrimoniului, prin implicarea directă a comunităților din Abrud, Corna și Roșia Montană.

Elevi, profesori, reprezentanți ai administrației locale, meșteșugari și localnici care păstrează cunoștințe și competențe tradiționale vor participa la activitățile proiectului.

Astfel, circuitul expozițional va crea o legătură între patrimoniul prezentat în muzeu, comunitățile din care acesta provine și vizitatorii interesați de istoria aurului din Apuseni.

Parteneriatul dintre Muzeul ASTRA și Primăria orașului Abrud urmărește și creșterea gradului de conștientizare cu privire la valoarea patrimoniului local și implicarea comunității în dezvoltarea noului circuit.

Roșia Montană, punct important al circuitului

O componentă importantă a proiectului este dedicată Peisajului Cultural Minier Roșia Montană, inclus în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Muzeul ASTRA și Asociația Centrul Memorial „Dr. Gheorghe Telea Bologa” vor organiza acțiuni prin care comunitățile locale, în special tinerii, să descopere și să înțeleagă patrimoniul cultural și istoric al zonei.

Inițiatorii proiectului consideră că patrimoniul și turismul cultural pot deveni direcții de dezvoltare pentru o regiune puternic marcată de exploatarea minieră.

Fostele zone industriale și miniere pot fi valorificate prin muzee, trasee tematice, activități educaționale și experiențe turistice construite în jurul identității locale.

Prin proiectul „Aurul Apusenilor. Blestem și dezvoltare”, istoria mineritului aurifer este astfel propusă nu doar ca parte a trecutul