Incident incredibil în centrul Varșoviei. Un elan a apărut în stația de metrou, circulația trenurilor a fost blocată

Un elan a oprit trenurile în centrul Varșoviei. Incidentul incredibil a avut loc duminică seara în capitala Poloniei
Conform imaginilor publicate de Nexta pe X, animalul a apărut pe șinele stației Warszawa Centralna.
Incidentul a fost imediat anunțat, iar angajații metroului au fost nevoiți să închidă temporar accesul la peronul 3 și la peronul 4. Trenurile care treceau prin zonă fie au fost oprite, fie au circulat pe rute deviate ceea ce a provocat întârzieri.
Elanul a stat pe șine peste două ore. În cele din urmă, a fost capturat și scos în siguranță din stația de metrou. Nu au fost persoane rănite în timpul incidentului.
A moose wandered onto the tracks at Warsaw Central Station on Sunday evening, forcing the closure of platforms 3 and 4 and delaying several trains. The animal was safely removed after more than two hours. 🦌🚆 pic.twitter.com/qvezUriXig
— Alexandru (@vucolov) September 14, 2026