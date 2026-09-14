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Incident incredibil în centrul Varșoviei. Un elan a apărut în stația de metrou, circulația trenurilor a fost blocată

Un elan a apărut în stația de metrou din centrul Varșoviei. Circulația trenurilor a fost blocată câteva ore. Animalul a fost scos în siguranță din zonă.
Incident incredibil în centrul Varșoviei. Un elan a apărut în stația de metrou, circulația trenurilor a fost blocată
sursa foto: elan
Petru Mazilu
14 sept. 2026, 11:28, Știri externe
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Un elan a oprit trenurile în centrul Varșoviei. Incidentul incredibil a avut loc duminică seara în capitala Poloniei

Conform imaginilor publicate de Nexta pe X, animalul a apărut pe șinele stației Warszawa Centralna.

Incidentul a fost imediat anunțat, iar angajații metroului au fost nevoiți să închidă temporar accesul la peronul 3 și la peronul 4. Trenurile care treceau prin zonă fie au fost oprite, fie au circulat pe rute deviate ceea ce a provocat întârzieri.

Ce s-a întâmplat cu elanul

Elanul a stat pe șine peste două ore. În cele din urmă, a fost capturat și scos în siguranță din stația de metrou. Nu au fost persoane rănite în timpul incidentului.

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