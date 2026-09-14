Dronă detectată în Republica Moldova. A traversat pentru scurt timp spațiul aerian în zona localității Palanca

Drona a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova luni, la ora 10:33.

Potrivit Ministerului Apărării al Republicii Moldova, aparatul de zbor fără pilot a pătruns în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse desfășurate în această dimineață asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odesa.

Drona a traversat frontiera de stat a Republicii Moldova în apropierea localității Palanca și a ajuns aproximativ 500 de metri în adâncimea teritoriului național. La ora 10:34, aparatul de zbor a revenit în spațiul aerian al Ucrainei, pe aceeași direcție.

Traversarea ilegală a aparatului de zbor fost confirmată atât de reprezentanții Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, cât și ai Serviciului de Grăniceri al Ucrainei.

Instituțiile naționale, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru siguranța cetățenilor.